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Школьница попала в реанимацию после наезда Audi под Гродно
16.01.2017 14:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв – Sputnik. Школьница получила травмы и была помещена в реанимацию после наезда легкового автомобиля Audi в Гродненской области, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло утром в понедельник 16 января на улице Кирова в деревне Озеры.
"Водитель Audi совершил наезд на ученицу 3 класса средней школы. Девочка перебегала дорогу рядом с школой, вне пешеходного перехода", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что ребенок прежде чем пересечь проезжую часть не посмотрел по сторонам, а водитель машины не успел среагировать на внезапно выбежавшую на дорогу девочку.
По информации ГАИ, бригада скорой медицинской помощи доставила девочку в реанимацию. Сообщается, что медики оценивают состояние пострадавшей как очень тяжелое.
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Медики оценивают состояние пострадавшей третьеклассницы школы деревни Озеры как очень тяжелое.
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