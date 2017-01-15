МИНСК, 16 янв – Sputnik. Школьница получила травмы и была помещена в реанимацию после наезда легкового автомобиля Audi в Гродненской области, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло утром в понедельник 16 января на улице Кирова в деревне Озеры.

"Водитель Audi совершил наезд на ученицу 3 класса средней школы. Девочка перебегала дорогу рядом с школой, вне пешеходного перехода", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что ребенок прежде чем пересечь проезжую часть не посмотрел по сторонам, а водитель машины не успел среагировать на внезапно выбежавшую на дорогу девочку.

По информации ГАИ, бригада скорой медицинской помощи доставила девочку в реанимацию. Сообщается, что медики оценивают состояние пострадавшей как очень тяжелое.