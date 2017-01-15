МИНСК, 16 янв — Sputnik. Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели выпавшей из окна в Солигорске девушки, сообщили Sputnik в УСК по Минской области.

Инцидент в райцентре произошел в понедельник утром в доме, расположенном на улице Ленина. Девушка выпала из окна жилого дома.

"Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смерти 26-летней жительницы Солигорска. Она скончалась в больнице от полученных телесных повреждений, образовавшихся, по предварительным данным, в результате падения с высоты", — сказала официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

По ее словам, в настоящее время следствие работает с родственниками, опрашивает знакомых и коллег погибшей. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.