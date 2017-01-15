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СК проводит проверку по факту гибели выпавшей из окна девушки
16.01.2017 15:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели выпавшей из окна в Солигорске девушки, сообщили Sputnik в УСК по Минской области.
Инцидент в райцентре произошел в понедельник утром в доме, расположенном на улице Ленина. Девушка выпала из окна жилого дома.
"Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смерти 26-летней жительницы Солигорска. Она скончалась в больнице от полученных телесных повреждений, образовавшихся, по предварительным данным, в результате падения с высоты", — сказала официальный представитель УСК Татьяна Белоног.
По ее словам, в настоящее время следствие работает с родственниками, опрашивает знакомых и коллег погибшей. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Погибшей было 26 лет, точная причина смерти девушки будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.
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