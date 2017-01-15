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СК проводит проверку по факту гибели выпавшей из окна девушки

16.01.2017 15:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели выпавшей из окна в Солигорске девушки, сообщили Sputnik в УСК по Минской области.

СК проводит проверку по факту гибели выпавшей из окна девушки
© Фото: сообщество "Солигорские автолюбители" / ВК
Девушка выпала из окна дома в Солигорске

Инцидент в райцентре произошел в понедельник утром в доме, расположенном на улице Ленина. Девушка выпала из окна жилого дома.

"Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смерти 26-летней жительницы Солигорска. Она скончалась в больнице от полученных телесных повреждений, образовавшихся, по предварительным данным, в результате падения с высоты", — сказала официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

По ее словам, в настоящее время следствие работает с родственниками, опрашивает знакомых и коллег погибшей. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
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Погибшей было 26 лет, точная причина смерти девушки будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

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