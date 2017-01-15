МИНСК, 16 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с жертвами авиакатастрофы, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.



© Sputnik Табылды Кадырбеков Авиакатастрофа под Бишкеком: мародер, день траура и лагерь у морга

Утром 16 января грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, летевший из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в Бишкеке, рухнул на жилые дома, расположенные в поселке Дача-Суу недалеко от столичного аэропорта Манас. По последним данным, погибли 37 человек, среди них дети. Многие жители поселка доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

"В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о крушении авиалайнера "Боинг-747" в районе Бишкека, оборвавшем множество человеческих жизней. В эту тяжелую минуту мы разделяем с дружественным народом Кыргызстана боль и горе, причиненные трагедией", — говорится в соболезновании.

Лукашенко выразил искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Первые версии

Найден один из бортовых самописцев упавшего Boeing 747, который может содержать запись переговоров экипажа, сообщил глава МЧС Кубатбек Боронов.

Грузовой самолет Boeing 747, потерпевший крушение в понедельник утром под Бишкеком, мог не вписаться в посадочную полосу из-за неправильной установки атмосферного давления на высотомере, заявил агентству Sputnik бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот Советского Союза Олег Смирнов.

Ранее сообщалось, что распоряжением премьер-министра республики была создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы."Эта комиссия призвана ответить на вопрос, почему самолет, находясь в точке, где у него должна быть высота около 100 метров, оказался на высоте ноль метров. Самый важный вопрос — почему борт преждевременно снизился. Это является грубейшим нарушением всех взлетных правил", — пояснил Смирнов.

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Опознание жертв трагедии

Эксперты опознали тела 15 погибших в результате крушения Boeing под Бишкеком, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызской Республики.

"В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы на 18.00 опознаны 15 тел, из которых 5 — дети, поступившие с места авиационной катастрофы Boeing-747, произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области", — говорится в сообщении.

Sputnik Кыргызстан опубликовал список опознанных жертв трагедии на данный момент:

Карыпбаева Гульзат Нурлановна 2012 года рождения;

Карыпбаева Жылдыз Нурлановна 2014 года рождения;

Шералиева Сабина Уларбековна 2011 года рождения;

Шералы уулу Уларбек 1990 года рождения;

Жуманалы кызы Акмарал 1990 года рождения;

Чокоева Кундуз Талайбековна 1985 года рождения (была беременна);

Осмонов Санжарбек Абдуманапович 1982 года рождения;

Шералиева Айдай 2014 года рождения;

Шаршенбеков Руслан Нурланович 2011 года рождения;

Исакова Гульжан Муратбековна 1980 года рождения;

Солтокенова Мариям Анарбековна 2009 года рождения;

Кожаналиева Наргиза Эсенгуловна 1988 года рождения (была беременна);

Солтокенов Айбек Анарбекович 1988 года рождения;

Солтокенова Фарида Алмазбековна 1969 года рождения;

Кубанычбеков Аман Кубанычбекович 1997 года рождения.

Разрушения на земле

Более половины поселка под Бишкеком, на который рухнул самолет, повреждено: разрушены 23 из 43 дачных участков, заявил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов.



"Последние данные такие: 32 тела погибших уже найдены, останки и фрагменты их тел. Сейчас поисковые работы еще продолжаются, наверное, до вечера мы это все завершим. Всего снесено упавшим самолетом 17 домов. Повреждения получили 23 дома, из них 17 полностью снесены", — сказал министр в интервью радио Sputnik.

Глава МЧС Киргизии отметил, что государство "полностью берет на себя обеспечение временным жильем пострадавших" Он пояснил, что данный поселок расположен очень близко от аэропорта, около 300 метров от взлетной полосы.

Пять фактов об упавшем боинге

Sputnik Кыргызстан узнал историю самолета, упавшего сегодня неподалеку от столицы:

1. Boeing 747 — дальнемагистральный и практически самый узнаваемый лайнер в мире. Упавшему самолету было 14 лет. Для воздушного судна это немного: средний возраст лайнеров компании, которой он принадлежал, — 20 лет.

2. В первый полет борт отправился 13 января 2003 года.

3. С февраля 2003-го до сентября 2015-го лайнер принадлежал компании Singapore Airlines Cargo, затем перешел в собственность турецкой ACT Airlines.

4. За это время судно совершило почти 8 тысяч полетов.

5. Самолет рассчитан на четырех членов экипажа. Длина борта — 71 метр, размах крыльев — 64 метра. Максимальный взлетный вес — 396 тонн. Максимальная коммерческая загрузка — 123 тонны. Дальность полета с максимальной загрузкой — 11 тысяч 440 — 13 тысяч 430 километров. Это одна четвертая экватора.

