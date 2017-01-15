БРЕСТ, 16 янв – Sputnik, Дмитрий Босак. Суд Пинского района и города Пинска признал виновным мужчину в убийстве собственной матери, сообщил помощник прокурора Пинской межрайонной прокуратуры Александр Плескацевич.

Жительница деревни Красиево пропала без вести в августе 2008 года. Следственно-оперативная группа обнаружила ее труп в 2016 году.

Женщина проживала в одном доме вместе с сыном, его супругой и двумя на тот момент малолетними детьми. По словам Плескацевича, в день убийства между главой семейства и его матерью произошел конфликт.

"Вызвали сотрудников милиции. Приехал участковый инспектор, опросил этих людей, убедился, что никакого противоправного поведения со стороны кого-либо не было. Выполнил свои обязанности и уехал. Все были живы", – рассказал помощник прокурора.

После этого случился еще один конфликт, который спровоцировал обвиняемого ударить женщину.

"Установлено, что удары были достаточно сильными – не менее двух в область головы. Со слов обвиняемого, после этого она встала и вышла на улицу. Мужчина обнаружил ее уже за домом. После того, как он увидел, что мать находится без признаков жизни, он принял меры, чтобы скрыть тело", – сказал Плескацевич.

Обвиняемый закопал тело женщины в сарае на территории участка. Через 6 лет после совершения преступления он забетонировал место захоронения.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство) и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.