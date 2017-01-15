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Рассерженный табличкой о перерыве могилевчанин разбил стекло в киоске

16.01.2017 17:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв – Sputnik. Уголовное дело могут возбудить в отношении жителя Могилева, который не сумел купить в киоске сигареты из-за перерыва на обед и разбил стекло в торговой точке, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.

Рассерженный табличкой о перерыве могилевчанин разбил стекло в киоске
© Sputnik/ Василий Семашко
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Неработающий мужчина повредил стекло киоска ОАО "Могилевсоюзпечать", расположенного по улице Якубовского. Сотрудники отдела угрозыска Ленинского РОВД установили личность хулигана и задержали 57-летнего хулигана.

"Мужчина подошел к киоску, чтобы приобрести сигареты, однако на форточке висело объявление "Технический перерыв 15 минут". Прождав возле киоска порядка 20 минут, мужчина вновь подошел к окошку, но на этот раз его ждала уже новая табличка: "Обед", которую повесила продавец", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что рассерженный мужчина разбил стекло форточки, причинив ущерб организации на сумму 11,5 рубля.

В настоящее время материалы в отношении мужчины переданы в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела, могилевчанину в качестве наказания грозит штраф, общественные или исправительные работы, арест или лишение свободы на срок до трех лет. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Мужчине в качестве наказания грозит штраф, общественные или исправительные работы, арест или лишение свободы на срок до трех лет.

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