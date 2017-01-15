В Пинске огласили приговор по обвинению 42-летнего мужчины в убийстве восьмилетней давности.

В конце августа 2008 года в деревне Красиево Пинского района мужчина повздорил со своей матерью. В результате конфликта он дважды ударил ее рукой по лицу. Женщина вышла из дома во двор, где вскоре скончалась. Обвиняемый оттащил тело женщины в сарай, расположенный на территории двора, и закопал.

Соседи погибшей забили тревогу и сообщили о пропаже женщины ее родственникам, которые обратились в милицию. Правоохранителям виновник трагедии пояснил, что накануне вечером повздорил с матерью. Она всю ночь ходила по дому, а наутро он ее не видел. Поиски пропавшей результатов не дали и по факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело.

Правоохранители продолжали поиски, но никакой информации о местонахождении бабушки не было. Примерно через пять лет после произошедшего сын забетонировал пол в сарае, в котором закопал мать.

Параллельно с поисками правоохранители разрабатывали версию убийства — по словам соседей пожилой женщины, она им рассказывала о ссоре с сыном и опасениях, что ее могут убить.

Однако улик, подтверждающих причастность сына к гибели женщины, не было, как и тела самой убитой. Тем не менее правоохранители продолжали опрашивать соседей, родственников, знакомых пропавшей, собирать доказательства и улики. Важную роль в раскрытии преступления сыграла повторная проверка сына женщины на полиграфе. По результатам исследования выяснилось, что тело «пропавшей» могло быть закопано в сарае. Проведенные раскопки подтвердили это предположение — в грунте обнаружили останки женщины со следами насильственной смерти. Подозреваемого взяли под стражу.

Мужчина свою вину не признал. Он подтвердил, что накануне гибели матери между ними произошла ссора и он дважды ударил ее рукой по лицу, но отрицал, что эти травмы могли стать причиной ее смерти. Однако заключение экспертов говорило об обратном. По результатам исследования женщина могла погибнуть от черепно-мозговой травмы, которая образовалась от не менее двух воздействий твердого тупого предмета.

«Суд признал жителя Пинского района виновным по ч.1 ст. 139 УК (Убийство) и назначил десять лет лишения свободы в колонии усиленного режима», — сообщил помощник Пинского межрайонного прокурора Александр Плескацевич.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.