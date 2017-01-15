БРЕСТ, 16 янв – Sputnik, Дмитрий Босак. Суд Пинского района и города Пинска огласил приговор в отношении жителя деревни Пачапово, который обвинялся в жестоком обращении с животными, сообщил помощник Пинского межрайонного прокурора Александр Плескацевич.

Мужчина расстрелял двух домашних собак из пневматической винтовки, первую – в октябре 2015 года, вторую – почти через год.

"Вину он не признал. Признал факты, что действительно он стрелял по животным и что они погибли от его рук. В то же время он указал, что не знал, домашние они или бездомные. По его словам, он совершил действия не из хулиганских побуждений, а из-за того, что ранее бродячие животные причиняли вред его домашнему хозяйству. Этот факт опровергнуть нельзя. В то же время животные, к которым он так отнесся, никакого вреда ему не причинили", – рассказал помощник прокурора.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 339-1 Уголовного кодекса Беларуси – жестокое обращение с животными. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно с годичным испытательным сроком.

Кроме того, 34-летнего пинчанина обязали выполнить 120 часов общественно-полезных работ и выплатить штраф в размере 2300 рублей.

"Также конфискован автомобиль Nissan Navara как средство совершения преступления – мужчина догонял животных и производил выстрелы, находясь в нем. Пневматическое ружье конфисковано как орудие совершения преступления. Удовлетворен гражданский иск одного из потерпевших на 1 тысячу рублей", – добавил Плескацевич.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.