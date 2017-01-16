МИНСК, 16 янв — Sputnik. Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля пресекли канал поставок в Беларусь из России спиртосодержащей жидкости, в составе которой — метанол, являющийся для человека смертельным ядом, сообщил в понедельник вечером телеканал "Беларусь 1".



© Фото: Фото: аккаунт Евгения Казарцева на Facebook Минздрав ограничил продажу боярышника и других успокоительных

Телеканал отмечает, что ядовитая жидкость поставлялась в Беларусь из России. Канал удалось перекрыть, когда в Гомельской области был задержан автопоезд. В числе перевозимого груза была и спиртосодержащая жидкость. Вся она могла уйти в розничную продажу на территории страны в период новогодних и рождественских праздников.

В данной связи телеканал напомнил о череде массовых отравлений спиртосодержащей косметической жидкостью "Боярышник" в Иркутске.

Кроме того, в эфире телеканала были показаны кадры, на которых был хорошо виден изъятый груз: пластиковые бутылки с прозрачной жидкостью и красно-желтыми этикетками с надписью "Боярышник".