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Госконтроль пресек канал поставок в РБ "боярышника" с метанолом

16.01.2017 22:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля пресекли канал поставок в Беларусь из России спиртосодержащей жидкости, в составе которой — метанол, являющийся для человека смертельным ядом, сообщил в понедельник вечером телеканал "Беларусь 1".

Госконтроль пресек канал поставок в РБ "боярышника" с метанолом
© Фото: Фото: аккаунт Евгения Казарцева на Facebook
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Телеканал отмечает, что ядовитая жидкость поставлялась в Беларусь из России. Канал удалось перекрыть, когда в Гомельской области был задержан автопоезд. В числе перевозимого груза была и спиртосодержащая жидкость. Вся она могла уйти в розничную продажу на территории страны в период новогодних и рождественских праздников. 

В данной связи телеканал напомнил о череде массовых отравлений спиртосодержащей косметической жидкостью "Боярышник" в Иркутске.

Кроме того, в эфире телеканала были показаны кадры, на которых был хорошо виден изъятый груз: пластиковые бутылки с прозрачной жидкостью и красно-желтыми этикетками с надписью "Боярышник".    

 
Теги: Минск
 
 
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Спиртосодержащая жидкость с высоким содержанием токсичного метанола поставлялась в республику из России.

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