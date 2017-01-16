МИНСК, 16 янв – Sputnik. Шестилетняя девочка была госпитализирована в Гродно с диагнозом "отравление угарным газом", сообщили Sputnik в понедельник в Гродненском областном УМЧС.



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Ребенок поступил в Гродненскую областную детскую клиническую больницу утром 15 января.

"На выходных девочка с отцом и бабушкой были на даче в Мостовском районе, вечером протопили печь. Ночью все почувствовали недомогание, после чего уехали в Гродно", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мужчина вызвал скорую медицинскую помощь, в больнице приняли решение госпитализировать ребенка.

По данным МЧС, бабушке и отцу девочки медицинская помощь не потребовалась. В настоящее время медики оценивают состояние девочки как удовлетворительное.