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Бабушка с внучкой отравились угарным газом в Мостовском районе
16.01.2017 20:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв – Sputnik. Шестилетняя девочка была госпитализирована в Гродно с диагнозом "отравление угарным газом", сообщили Sputnik в понедельник в Гродненском областном УМЧС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ребенок поступил в Гродненскую областную детскую клиническую больницу утром 15 января.
"На выходных девочка с отцом и бабушкой были на даче в Мостовском районе, вечером протопили печь. Ночью все почувствовали недомогание, после чего уехали в Гродно", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что мужчина вызвал скорую медицинскую помощь, в больнице приняли решение госпитализировать ребенка.
По данным МЧС, бабушке и отцу девочки медицинская помощь не потребовалась. В настоящее время медики оценивают состояние девочки как удовлетворительное.
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В настоящее время медики оценивают состояние девочки как удовлетворительное.
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