МИНСК, 17 янв — Sputnik. Два человека получили травмы в результате столкновения грузового автомобиля и внедорожника, сообщило ГИБДД УМВД по Смоленской области.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома Школьница попала в реанимацию после наезда Audi под Гродно

Авария произошла в минувшую субботу на 402-м километре автотрассы Минск — Москва. Как отметили в ГИБДД, фура Scania с полуприцепом под управлением гражданина Беларуси врезалась в стоявший внедорожник Great Wall, за рулем которого находился россиянин 1959 года рождения.

В результате ДТП два пассажира Great Wall получили травмы.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию до стоящего впереди транспортного средства.