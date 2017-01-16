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Scania под управлением белоруса въехала во внедорожник под Смоленском

17.01.2017 08:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Два человека получили травмы в результате столкновения грузового автомобиля и внедорожника, сообщило ГИБДД УМВД по Смоленской области.

Scania под управлением белоруса въехала во внедорожник под Смоленском
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Авария произошла в минувшую субботу на 402-м километре автотрассы Минск — Москва. Как отметили в ГИБДД, фура Scania с полуприцепом под управлением гражданина Беларуси врезалась в стоявший внедорожник Great Wall, за рулем которого находился россиянин 1959 года рождения.

В результате ДТП два пассажира Great Wall получили травмы.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию до стоящего впереди транспортного средства.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По информации Госавтоинспекции, водитель фуры не выбрал безопасную дистанцию до впередистоящего Great Wall.

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