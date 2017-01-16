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Устроивший стрельбу в ночном клубе в Стамбуле террорист арестован
17.01.2017 09:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв — Sputnik. Правоохранительные органы Турции сообщили о задержании стрелка, устроившего бойню в новогоднюю ночь в ночном клубе в Стамбуле, передает во вторник местный телеканал NTV.
Операция по задержанию произошла в минувший понедельник в районе Эсенъюрт в Стамбуле. Телеканал также сообщил данные о подозреваемом — им оказался выходец из Кыргызстана Абдулгадир Машарипов.
По данным правоохранительных органов, задержанный является боевиком "Исламского государства". В ходе операции по его задержанию он не успел применить оружие.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Террорист, вооруженный автоматом, убил охранявшего клуб полицейского, и открыл огонь в помещении клуба, где находились около 700 человек. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены.
Ответственность за теракт ранее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Правоохранительные органы Турции сообщили о задержании стрелка, устроившего бойню в новогоднюю ночь в ночном клубе в Стамбуле, передает...
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