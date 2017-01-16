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Российский "вор в законе" сбежал на Кипре от полиции по дороге в суд
17.01.2017 09:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв – Sputnik. Кипрская полиция разыскивает гражданина России 42-летнего Артура Кузнецова (Гарибяна), которого задержали по российскому ордеру, но он сбежал во время перевозки в суд Никосии, сообщило
Пресс-служба ГУ МВД РФ по ЦФО
Кузнецов имеет двойное гражданство – российское и украинское, в России он был осужден на два года за наркотики и арестован накануне в аэропорту Ларнаки, сообщает агентство.
Задержанного перевозили в окружной суд Никосии в полицейском фургоне, но ему удалось бежать, когда полицейские сняли с него наручники. Кузнецов скрылся на мотоцикле, на котором его поджидал сообщник.
Полиция начала внутреннее расследование в связи с подозрением, что произошла утечка информации о том, куда и когда везли задержанного. Кипрские СМИ распространили фотографию Кузнецова.
СМИ также напоминают, что на Кипре скрылся и российский бизнесмен Дмитрий Герасименко, который обвиняется на родине в хищении кредита ВТБ на 65 миллионов долларов. После решения суда, приостановившего процедуру экстрадиции и освободившего его, бизнесмен исчез. Герасименко — владелец волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь", одного из крупнейших в России производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности.
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Задержанного перевозили в окружной суд Никосии в полицейском фургоне, но ему удалось бежать, когда полицейские сняли с него наручники. Кузнецов скрылся на...
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