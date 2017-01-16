МИНСК, 17 янв – Sputnik. Кипрская полиция разыскивает гражданина России 42-летнего Артура Кузнецова (Гарибяна), которого задержали по российскому ордеру, но он сбежал во время перевозки в суд Никосии, сообщило Кипрское агентство новостей .



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Кузнецов имеет двойное гражданство – российское и украинское, в России он был осужден на два года за наркотики и арестован накануне в аэропорту Ларнаки, сообщает агентство.

Задержанного перевозили в окружной суд Никосии в полицейском фургоне, но ему удалось бежать, когда полицейские сняли с него наручники. Кузнецов скрылся на мотоцикле, на котором его поджидал сообщник.

Полиция начала внутреннее расследование в связи с подозрением, что произошла утечка информации о том, куда и когда везли задержанного. Кипрские СМИ распространили фотографию Кузнецова.

СМИ также напоминают, что на Кипре скрылся и российский бизнесмен Дмитрий Герасименко, который обвиняется на родине в хищении кредита ВТБ на 65 миллионов долларов. После решения суда, приостановившего процедуру экстрадиции и освободившего его, бизнесмен исчез. Герасименко — владелец волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь", одного из крупнейших в России производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности.