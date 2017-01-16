﻿ Российский "вор в законе" сбежал на Кипре от полиции по дороге в суд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Российский "вор в законе" сбежал на Кипре от полиции по дороге в суд

17.01.2017 09:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 янв – Sputnik. Кипрская полиция разыскивает гражданина России 42-летнего Артура Кузнецова (Гарибяна), которого задержали по российскому ордеру, но он сбежал во время перевозки в суд Никосии, сообщило Кипрское агентство новостей.

Российский "вор в законе" сбежал на Кипре от полиции по дороге в суд
Пресс-служба ГУ МВД РФ по ЦФО
МВД: всех белорусских воров в законе короновали за границей

Кузнецов имеет двойное гражданство – российское и украинское, в России он был осужден на два года за наркотики и арестован накануне в аэропорту Ларнаки, сообщает агентство.

Задержанного перевозили в окружной суд Никосии в полицейском фургоне, но ему удалось бежать, когда полицейские сняли с него наручники. Кузнецов скрылся на мотоцикле, на котором его поджидал сообщник.

Полиция начала внутреннее расследование в связи с подозрением, что произошла утечка информации о том, куда и когда везли задержанного. Кипрские СМИ распространили фотографию Кузнецова.

СМИ также напоминают, что на Кипре скрылся и российский бизнесмен Дмитрий Герасименко, который обвиняется на родине в хищении кредита ВТБ на 65 миллионов долларов. После решения суда, приостановившего процедуру экстрадиции и освободившего его, бизнесмен исчез. Герасименко — владелец волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь", одного из крупнейших в России производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанного перевозили в окружной суд Никосии в полицейском фургоне, но ему удалось бежать, когда полицейские сняли с него наручники. Кузнецов скрылся на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Устроивший стрельбу в ночном клубе в Стамбуле террорист арестован
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика