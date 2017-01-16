МИНСК, 17 янв — Sputnik. Устанавливаются причины смертельной аварии, в результате которого погиб человек, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

ДТП произошло во вторник около семи часов утра на автодороге Сухорукие — Колодищанское кладбище. По предварительной информации, женщина 1983 года рождения, управляя Opel Meriva, не справилась с управлением, в результате чего компактвэн вылетел с проезжей части в кювет и врезался в дерево.

"В результате ДТП женщина погибла на месте", — рассказала Сильченко.

Она отметила, что в автомобиле находились трое детей: четырехлетний ребенок на переднем сиденье в автокресле и семи- и девятилетний — на заднем, все были пристегнуты. Представитель ГАИ добавила, что все дети были госпитализированы.

По информации Госавтоинспекции, на Opel была установлена зимняя резина, а трасса была посыпана противогололедной смесью.