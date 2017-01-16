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Браконьеры застрелили беременную лосиху на Витебщине

17.01.2017 11:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Витебской области расследует уголовное дело, которое было возбуждено в отношении жителей Россон и Новополоцка, подозреваемых в убийстве беременной лосихи в Россонском районе, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Браконьеры застрелили беременную лосиху на Витебщине
© flickr.com/ Emma Forsberg
Браконьер заплатит за "петли" в Березинском заповеднике $10 тыс.

Факт незаконной охоты выявил егерь: он 30 ноября прошлого года в лесу возле агрогородка Клястицы нашел тушу лося. Самка оказалась беременной, браконьерами окружающей среде был причинен ущерб в размере 12 600 рублей.

"Подозреваемыми следователи признали 39-летнего жителя Россоны, у которого в ходе обыска изъято охотничье ружье ТОЗ-63, и 42-летнего жителя Новополоцка, у него нашли охотничье ружье Байкал IJ 18-E и нарезной карабин модели МР-18", – сказала Сахарова.

По ее словам, согласно заключению эксперта, пуля, найденная в теле животного, была выпущена из изъятого карабина.

Новополочанину  предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 282 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере), действия второго мужчины будут квалифицированы в ходе расследования.

Следователи для возмещения ущерба наложили арест на три машины и другое имущество мужчин.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации правоохранительных органов, сумма ущерба, нанесенного незаконной охотой природе, составляет более $6 тысяч.

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