﻿ Audi сбила девочку в агрогородке Озеры: за жизнь ребенка борются медики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Audi сбила девочку в агрогородке Озеры: за жизнь ребенка борются медики

17.01.2017 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Следствие устанавливает обстоятельства ДТП в Гродненском районе, в результате которого был травмирован ребенок, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Авария произошла накануне около восьми часов утра на улице Кирова в агрогородке Озеры (Гродненский район). Audi Q7, которым управлял 52-летний местный житель, совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу.

"В результате с тяжелыми травмами она была госпитализирована в учреждение системы здравоохранения. В настоящее время врачи продолжают оказывать ей помощь", — рассказал представитель УСК.

Он отметил, что по факту ДТП УСК возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси. Водитель кроссовера признан подозреваемым.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия следователями было осмотрено место ДТП, установлены и допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз. По предварительной информации водитель в момент ДТП был трезв.

Представитель УСК добавил, что в целях всестороннего выяснения обстоятельств инцидента его очевидцы могут оказать помощь в расследовании, позвонив по телефонам: 8 (0152) 72-41-05 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело, подозреваемым является водитель кроссовера. Отмечается, что девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Браконьеры застрелили беременную лосиху на Витебщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика