МИНСК, 17 янв — Sputnik. Следствие устанавливает обстоятельства ДТП в Гродненском районе, в результате которого был травмирован ребенок, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Авария произошла накануне около восьми часов утра на улице Кирова в агрогородке Озеры (Гродненский район). Audi Q7, которым управлял 52-летний местный житель, совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу.

"В результате с тяжелыми травмами она была госпитализирована в учреждение системы здравоохранения. В настоящее время врачи продолжают оказывать ей помощь", — рассказал представитель УСК.

Он отметил, что по факту ДТП УСК возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси. Водитель кроссовера признан подозреваемым.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия следователями было осмотрено место ДТП, установлены и допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз. По предварительной информации водитель в момент ДТП был трезв.

Представитель УСК добавил, что в целях всестороннего выяснения обстоятельств инцидента его очевидцы могут оказать помощь в расследовании, позвонив по телефонам: 8 (0152) 72-41-05 или 102.