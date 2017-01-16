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Восемь горняков завалило на шахте в Китае
17.01.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв — Sputnik. Восемь горняков оказались заблокированы в результате обвала на шахте, расположенной в китайской провинции Шаньси, передало во вторник агентство
© AP/ Mark Schiefelbein
Инцидент произошел около 10:45 по местному времени (05:45 по минскому времени) на шахте компании China National Coal Group Corp в городском округе Шучжоу.
Причина обрушения не сообщается. В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция.
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Причина обрушения не сообщается, в настоящий момент ведется поисково-спасательная операция.
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