МИНСК, 17 янв — Sputnik. Восемь горняков оказались заблокированы в результате обвала на шахте, расположенной в китайской провинции Шаньси, передало во вторник агентство Синьхуа .



© AP/ Mark Schiefelbein Количество погибших горняков в шахте в Китае увеличилось до 11

Инцидент произошел около 10:45 по местному времени (05:45 по минскому времени) на шахте компании China National Coal Group Corp в городском округе Шучжоу.

Причина обрушения не сообщается. В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция.