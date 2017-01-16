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Восемь горняков завалило на шахте в Китае

17.01.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Восемь горняков оказались заблокированы в результате обвала на шахте, расположенной в китайской провинции Шаньси, передало во вторник агентство Синьхуа.

Восемь горняков завалило на шахте в Китае
© AP/ Mark Schiefelbein
Количество погибших горняков в шахте в Китае увеличилось до 11

Инцидент произошел около 10:45 по местному времени (05:45 по минскому времени) на шахте компании China National Coal Group Corp в городском округе Шучжоу.

Причина обрушения не сообщается. В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция.

 
Теги: Минск
 
 
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Причина обрушения не сообщается, в настоящий момент ведется поисково-спасательная операция.

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