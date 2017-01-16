МИНСК, 17 янв – Sputnik. Жителя Минская с самодельным ружьем, стреляющим патронами от автомата Калашникова, задержали в Лепельском районе, сообщили во вторник в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Мужчину в лесу обнаружили благодаря выстрелам вблизи деревни Вилы в лесу, который не относится ни к одному охотхозяйству.

"Стрелком оказался 30-летний минчанин, при задержании мужчина попытался скрыться, части своего оружия разбросал", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что инспекторы собрали детали: приклад оказался от гладкоствольного ружья, а ствол – от нарезного, на "гибриду" был установлен оптический прицел, а предназначено оружие было для ведения стрельбы патронами калибра 7,62 мм от автомата Калашникова.

"Сейчас оружие направлено на экспертизу. За нелегальную охоту минчанину грозит штраф до 50 базовых величин", – уточнили собеседники Sputnik.

В отношении мужчины за незаконные действия с огнестрельным оружием может быть возбуждено уголовное дело.