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Браконьера-Кулибина задержали под Лепелем с самодельным ружьем

17.01.2017 12:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв – Sputnik. Жителя Минская с самодельным ружьем, стреляющим патронами от автомата Калашникова, задержали в Лепельском районе, сообщили во вторник в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Браконьера-Кулибина задержали под Лепелем с самодельным ружьем
© flickr.com/ shankar s.
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Мужчину в лесу обнаружили благодаря выстрелам вблизи деревни Вилы в лесу, который не относится ни к одному охотхозяйству.

"Стрелком оказался 30-летний минчанин, при задержании мужчина попытался скрыться, части своего оружия разбросал", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что инспекторы собрали детали: приклад оказался от гладкоствольного ружья, а ствол – от нарезного, на "гибриду"  был установлен оптический прицел, а предназначено оружие было для ведения стрельбы патронами калибра 7,62 мм от автомата Калашникова. 

"Сейчас оружие направлено на экспертизу. За нелегальную охоту минчанину грозит штраф до 50 базовых величин", – уточнили собеседники Sputnik.

В отношении мужчины за незаконные действия с огнестрельным оружием может быть возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении мужчины за незаконные действия с огнестрельным оружием может быть возбуждено уголовное дело.

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