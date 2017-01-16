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Белорусская пенсионерка пыталась провезти в Польшу 5 старинных топоров

17.01.2017 13:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв – Sputnik. Сотрудники таможенной службы в пункте пропуска "Бобровники" задержали гражданку Беларуси, которая пыталась ввезти в Польшу пять старинных боевых топоров, представляющих историческую ценность, сообщили во вторник в Подляшском отделении Пограничной службы Польши.

Белорусская пенсионерка пыталась провезти в Польшу 5 старинных топоров
© пограничная служба Польши
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Старинное оружие таможенники нашли в багажнике 62-летний белорусски, которая пересекала белорусско-польскую границу на автомобиле Volkswagen Golf. 

"По предварительным данным специалистов – археологов Института национального наследия, боевые топоры датируются XI–XII веками", – сказали в службе.

Ученые не исключают, что топоры были обнаружены в захоронениях средневековых воинов. 

Таможенникам женщина пояснила, что топоры нашел ее родственник, а везла она оружие в Польшу, чтобы сделать из него набор кухонных ножей. В отношении белоруски возбуждено уголовное дело, ей в качестве наказания грозит крупный штраф.

По информации ПСП, эта вторая за месяц попытка перемещения из Беларуси контрабандой исторических артефактов в ПП "Бобровники" – в середине декабря 2016 года таможенники задержали 34-летнего белоруса, у которого были обнаружены три сабли-карабелы времен "Потопа" (XVII в), а также средневековый шлем.

 
Теги: Минск
 
 
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Таможенникам женщина пояснила, что топоры нашел ее родственник, а везла она оружие в Польшу, чтобы сделать из него набор кухонных ножей.

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