МИНСК, 17 янв – Sputnik. Сотрудники таможенной службы в пункте пропуска "Бобровники" задержали гражданку Беларуси, которая пыталась ввезти в Польшу пять старинных боевых топоров, представляющих историческую ценность, сообщили во вторник в Подляшском отделении Пограничной службы Польши.

Старинное оружие таможенники нашли в багажнике 62-летний белорусски, которая пересекала белорусско-польскую границу на автомобиле Volkswagen Golf.

"По предварительным данным специалистов – археологов Института национального наследия, боевые топоры датируются XI–XII веками", – сказали в службе.

Ученые не исключают, что топоры были обнаружены в захоронениях средневековых воинов.

Таможенникам женщина пояснила, что топоры нашел ее родственник, а везла она оружие в Польшу, чтобы сделать из него набор кухонных ножей. В отношении белоруски возбуждено уголовное дело, ей в качестве наказания грозит крупный штраф.

По информации ПСП, эта вторая за месяц попытка перемещения из Беларуси контрабандой исторических артефактов в ПП "Бобровники" – в середине декабря 2016 года таможенники задержали 34-летнего белоруса, у которого были обнаружены три сабли-карабелы времен "Потопа" (XVII в), а также средневековый шлем.