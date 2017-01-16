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Минские спасатели тушили загоревшийся на ходу автобус

17.01.2017 14:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik.  Автобус загорелся во время движения на пересечении улиц Есенина и Космонавтов в Минске, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел 17 января рано утром, около 05:20, в столичном микрорайне Малиновка.

"Оперативно прибывшие работники МЧС установили, что загорание произошло в моторном отсеке пассажирского автобуса МАЗ-103", — рассказал официальный представитель Минского ГУ МЧС Александр Попко.

По его словам, пожар возник во время движения автобуса. "Автобус не рейсовый, в салоне людей не было", — уточнил Попко.

Минские спасатели тушили загоревшийся на ходу автобус
© Фото: Минское ГУ МЧС
Огнем поврежден моторный отсек и салон автобуса

Пострадавших в результате ЧП не было. "В результате огнем поврежден моторный отсек и салон автобуса", — продолжил собеседник агентства.

Спасатели среди возможных причин возгорания рассматривают короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Автобус 2008 года выпуска.

Как сообщалось ранее, еще один автобус загорелся в Минске 6 января. Тогда в салоне были пассажиры, однако водитель успел всех выпустить. Никто не пострадал. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники МЧС установили, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса; среди возможных причин - короткое замыкание.

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