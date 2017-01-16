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Минские спасатели тушили загоревшийся на ходу автобус
17.01.2017 14:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв — Sputnik. Автобус загорелся во время движения на пересечении улиц Есенина и Космонавтов в Минске, сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел 17 января рано утром, около 05:20, в столичном микрорайне Малиновка.
"Оперативно прибывшие работники МЧС установили, что загорание произошло в моторном отсеке пассажирского автобуса МАЗ-103", — рассказал официальный представитель Минского ГУ МЧС Александр Попко.
По его словам, пожар возник во время движения автобуса. "Автобус не рейсовый, в салоне людей не было", — уточнил Попко.
Огнем поврежден моторный отсек и салон автобуса
Пострадавших в результате ЧП не было. "В результате огнем поврежден моторный отсек и салон автобуса", — продолжил собеседник агентства.
Спасатели среди возможных причин возгорания рассматривают короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Автобус 2008 года выпуска.
Как сообщалось ранее, еще один
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Сотрудники МЧС установили, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса; среди возможных причин - короткое замыкание.
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