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Жертвами морозов в Польше с конца прошлого года стали 85 человек

17.01.2017 14:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Общее число погибших от переохлаждения в Польше с 1 ноября прошлого года составило 85 человек, сообщило во вторник агентство PAP со ссылкой на правительственный центр безопасности.

Резкое похолодание пришло в Польшу в середине января, самые низкие температуры были зафиксированы в Малопольском воеводстве — ночью температура воздуха опускалась до минус 37, что на четыре градуса выше температурного рекорда 1940 года.

"Только вчера (16 января — Sputnik) по причине переохлаждения умерли два человека, в Нижнесилезском и Лодзинском воеводствах", — цитирует агентство слова представителя центра Анна Адамкевич.

Синоптики прогнозируют снижение температуры на востоке Польше — во вторник там ожидают до минус шести градусов, в Карпатах — до минус десяти. В приморских районах ночью ожидается до минус семи.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Общее число погибших от переохлаждения в Польше с 1 ноября прошлого года составило 85 человек, сообщило во вторник агентство PAP со ссылкой...

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