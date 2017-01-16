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У границы задержали фуру токсичного стеклоомывателя: содержание метанола превышено в 500 раз
Департамент финансовых расследований КГК пресек ввоз в страну 28 тысяч литров сомнительной жидкости из России. Об этом 16 января
Согласно информации из сюжета, в ходе оперативной разработки неподалеку от российской границы финансовая милиция КГК вместе с ГАИ остановила для проверки грузовик. Машина ехала в направлении Полоцка местными дорогами, объезжая центральные трассы.
— При осмотре машины было установлено нахождение там 5600 канистр спиртосодержащей жидкости общим объемом 28 тысяч литров. По заключению экспертов, жидкость не просто сомнительная, она опасна для здоровья. Содержание метанола превышает допустимую норму более чем в 500 раз, — рассказал телеканалу заместитель начальника отдела Департамента финрасследований КГК Юрий Кардымон.
Как сообщил телеканал «Беларусь 1», в изъятой жидкости содержится «такой же метанол, как и в иркутском «Боярышнике». В сюжете демонстрировали бутылочки со скандальнм концентратом. Телевизионщики, правда, не указали, взяты они из оперативной съемки в Беларуси или сюжетов российских СМИ.
Не уточняли также, для чего предназначена жидкость. Хотя говорить о превышении «допустимой нормы» можно только для стеклоомывателя (0,05% согласно постановлению Минздрава — и токсичные партии периодически изымают). А вот в алкогольные напитки ядовитый метанол запрещено добавлять в принципе — соответственно, не установлена и норма.
Хотя в случае с Иркутском к трагедии привело употребление концентрата для ванн — косметического средства.
По факту обнаружения спиртосодержащей жидкости Управление Следственного комитета по Витебской области уже возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи — от 2 до 7 лет лишения свободы.
В Управлении Следственного комитета по Витебской области поспешили опровергнуть заявления об аналогии между российским концентратом «Боярышник» и изъятой в Беларуси жидкостью.
— Согласно полученным данным, содержание метанола в спиртосодержащей жидкости превышает допустимую норму и эта низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость не соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Проводится расследование, — рассказала официальный представитель Управления Светлана Сахарова.
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По уточненной информации, речь идет о стеклоомывателе для автомобилей.
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