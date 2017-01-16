Департамент финансовых расследований КГК пресек ввоз в страну 28 тысяч литров сомнительной жидкости из России. Об этом 16 января сообщил телеканал «Беларусь 1». В сюжете со ссылкой на «специалистов» заявлялось, якобы изъятое, похоже, скандальный «Боярышник», которым смертельно отравились уже 78 человек в российском Иркутске. Однако в Следственном комитете пояснили: изъят стеклоочиститель, в котором превышена допустимая концентрация метанола.

Согласно информации из сюжета, в ходе оперативной разработки неподалеку от российской границы финансовая милиция КГК вместе с ГАИ остановила для проверки грузовик. Машина ехала в направлении Полоцка местными дорогами, объезжая центральные трассы.

— При осмотре машины было установлено нахождение там 5600 канистр спиртосодержащей жидкости общим объемом 28 тысяч литров. По заключению экспертов, жидкость не просто сомнительная, она опасна для здоровья. Содержание метанола превышает допустимую норму более чем в 500 раз, — рассказал телеканалу заместитель начальника отдела Департамента финрасследований КГК Юрий Кардымон.



Скриншот из сюжета телеканала «Беларусь 1»

Как сообщил телеканал «Беларусь 1», в изъятой жидкости содержится «такой же метанол, как и в иркутском «Боярышнике». В сюжете демонстрировали бутылочки со скандальнм концентратом. Телевизионщики, правда, не указали, взяты они из оперативной съемки в Беларуси или сюжетов российских СМИ.

Не уточняли также, для чего предназначена жидкость. Хотя говорить о превышении «допустимой нормы» можно только для стеклоомывателя (0,05% согласно постановлению Минздрава — и токсичные партии периодически изымают). А вот в алкогольные напитки ядовитый метанол запрещено добавлять в принципе — соответственно, не установлена и норма.

Хотя в случае с Иркутском к трагедии привело употребление концентрата для ванн — косметического средства.

По факту обнаружения спиртосодержащей жидкости Управление Следственного комитета по Витебской области уже возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи — от 2 до 7 лет лишения свободы.

В Управлении Следственного комитета по Витебской области поспешили опровергнуть заявления об аналогии между российским концентратом «Боярышник» и изъятой в Беларуси жидкостью.

— Согласно полученным данным, содержание метанола в спиртосодержащей жидкости превышает допустимую норму и эта низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость не соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Проводится расследование, — рассказала официальный представитель Управления Светлана Сахарова.

Напомним, массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске во второй половине декабря. Вместо указанного на этикетке этилового спирта он содержал метиловый спирт. По данным на 9 января, погибло 78 человек , еще больше сотни пострадали.

Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области После случившегося в России санстанция Беларуси начала проверки спиртовой косметики в магазинах. Тем временем Минздрав Беларуси ввел ограничения на продажу спиртовой настойки боярышника в аптеках: отпускать будут по одной упаковке в руки и только днем. В конце минувшего года президент Александр Лукашенко потребовал от чиновников и правоохранителей не допустить в нашей стране трагедии, аналогичной иркутской.