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Хищение запчастей на БелАЗе: 44 года колонии на всех и конфискации
17.01.2017 14:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв – Sputnik. Суд города Жодино во вторник вынес ряд приговоров в отношении членов группы, которая похищала запчасти на ОАО "БелАЗ", сообщила Sputnik официальный представитель Минского областного суда Зоряна Жуковская.
Задержания на БелАЗе были проведены в феврале текущего года, в преступной схеме хищений деталей были замешаны бывших работников завода и действующих должностных лиц.
На скамье подсудимых находились 9 человек, все они были признаны виновными в тайном похищении имущества (краже), совершенной группой лиц, в особо крупном размере.
По словам Жуковской, восемь человек получили тюремные сроки – от трех до шести с половиной лет (в общей сложности более 44 лет), одному назначено наказание с отсрочкой. Суд также конфисковал имущество обвиняемых, отбывать сроки они будут в исправительных колония в условиях усиленного режима.
По информации представителя суда, с обвиняемых в пользу ОАО "БелАЗ" –взыскано более 46 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.
Как ранее сообщили Sputnik в правоохранительных органах, на жодинском предприятии была создана "группа охраны", которая выставляла посты с радиостанциями и мобильными телефонами для контроля перемещения украденных запчастей. Кражи происходили только в ночное время выходного дня, похищенное с БелАЗа вывозили в заранее подготовленные временные склады – "отстойники", в одну из деревень в Жодинском районе, откуда продавали в Россию. Тогда в милиции заявили, что общий теневой оборот от реализации похищенных запчастей производства ОАО "БелАЗ" составлял до миллиона долларов США в год.
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С обвиняемых в пользу ОАО "БелАЗ" – взыскано более 46 тысяч рублей, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован
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