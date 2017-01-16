МИНСК, 17 янв – Sputnik. Суд города Жодино во вторник вынес ряд приговоров в отношении членов группы, которая похищала запчасти на ОАО "БелАЗ", сообщила Sputnik официальный представитель Минского областного суда Зоряна Жуковская.

Задержания на БелАЗе были проведены в феврале текущего года, в преступной схеме хищений деталей были замешаны бывших работников завода и действующих должностных лиц.

На скамье подсудимых находились 9 человек, все они были признаны виновными в тайном похищении имущества (краже), совершенной группой лиц, в особо крупном размере.

По словам Жуковской, восемь человек получили тюремные сроки – от трех до шести с половиной лет (в общей сложности более 44 лет), одному назначено наказание с отсрочкой. Суд также конфисковал имущество обвиняемых, отбывать сроки они будут в исправительных колония в условиях усиленного режима.

По информации представителя суда, с обвиняемых в пользу ОАО "БелАЗ" –взыскано более 46 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Как ранее сообщили Sputnik в правоохранительных органах, на жодинском предприятии была создана "группа охраны", которая выставляла посты с радиостанциями и мобильными телефонами для контроля перемещения украденных запчастей. Кражи происходили только в ночное время выходного дня, похищенное с БелАЗа вывозили в заранее подготовленные временные склады – "отстойники", в одну из деревень в Жодинском районе, откуда продавали в Россию. Тогда в милиции заявили, что общий теневой оборот от реализации похищенных запчастей производства ОАО "БелАЗ" составлял до миллиона долларов США в год.