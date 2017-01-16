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Дело возбудили по факту ДТП, когда под "скорую" попала девочка

17.01.2017 15:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв – Sputnik. Витебский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении водителя автомобиля скорой медицинской помощи, который сбил выпавшую с санок девочку, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Дело возбудили по факту ДТП, когда под "скорую" попала девочка
© Фото: аккаунт Светланы Сахаровой в Facebook
Девочка на санках попала под колеса "скорой" в Витебском районе

Инцидент в агрогородке Кировское произошел вечером 14 января: с надувных санок на дорогу выпала девочка 2014 года рождения, водитель не заметил ее и совершил наезд на ребенка. 

"Витебский РОСК по данному факту возбудил уголовное дело ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса", – сказала Сахарова.

Статья за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, предусматривает в качестве наказания исправительные работы, а также ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщалось, девочке в больнице была оказана необходимая медицинская помощь, у ребенка диагностировали ЧМТ и ушибы. По информации медиков, ее жизни ничего не угрожает.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Статья за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до...

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