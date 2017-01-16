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Дело возбудили по факту ДТП, когда под "скорую" попала девочка
17.01.2017 15:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв – Sputnik. Витебский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении водителя автомобиля скорой медицинской помощи, который сбил выпавшую с санок девочку, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Инцидент в агрогородке Кировское произошел вечером 14 января: с надувных санок на дорогу выпала девочка 2014 года рождения, водитель не заметил ее и совершил наезд на ребенка.
"Витебский РОСК по данному факту возбудил уголовное дело ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса", – сказала Сахарова.
Статья за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, предусматривает в качестве наказания исправительные работы, а также ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
Как ранее сообщалось, девочке в больнице была оказана необходимая медицинская помощь, у ребенка диагностировали ЧМТ и ушибы. По информации медиков, ее жизни ничего не угрожает.
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Статья за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до...
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