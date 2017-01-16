﻿ Выпавшие окна "Новой Боровой": застройщик извинился перед жильцами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Выпавшие окна "Новой Боровой": застройщик извинился перед жильцами

17.01.2017 16:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Руководитель компании-застройщика микрорайона "Новая Боровая" записала видеообращение к жильцам и извинилась перед ними за случившееся.

Выпавшие окна "Новой Боровой": застройщик извинился перед жильцами
© Sputnik/
СМИ: стройка "Газпром Центра" заморожена из-за дефектов фундамента

Впервые окна, а точнее створки лождии, выпали в дома №2 по улице Леонардо да Винчи в новом столичном микрорайоне в мае. Подобный инцидент произошел и зимой — причем, окно упало прямо у арки дома.

"Наша компания очень обеспокоена сложившейся ситуацией и приносит извинения всем жителям этого дома. Мы провели обследование с участием специалистов компании-производителя этих конструкций и специалистов монтажной организации ", — рассказала в видеообращении к жильцам "Новой Боровой" руководитель компании "А-100 Девелопмент" Светлана Шевлик.

По словам Шевлик, специалисты выявили, что при монтаже стеклопакетов на лоджиях в доме не была произведена должным образом регулировка створок на окнах. Этот вопрос уже решают: большинство створок отрегулировали, а завершить все обещают до ближайшего четверга.

Руководитель застройщика извинилась перед жильцами дома за сложившуюся ситуацию. За несколько часов ее видеообращение посмотрели около трех сотен человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Окна в одном из домов на улице Леонардо да Винчи начали выпадать еще весной, а недавно произошел еще один случай.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дело возбудили по факту ДТП, когда под "скорую" попала девочка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика