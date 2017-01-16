МИНСК, 17 янв — Sputnik. Руководитель компании-застройщика микрорайона "Новая Боровая" записала видеообращение к жильцам и извинилась перед ними за случившееся.

Впервые окна, а точнее створки лождии, выпали в дома №2 по улице Леонардо да Винчи в новом столичном микрорайоне в мае. Подобный инцидент произошел и зимой — причем, окно упало прямо у арки дома.

"Наша компания очень обеспокоена сложившейся ситуацией и приносит извинения всем жителям этого дома. Мы провели обследование с участием специалистов компании-производителя этих конструкций и специалистов монтажной организации ", — рассказала в видеообращении к жильцам "Новой Боровой" руководитель компании "А-100 Девелопмент" Светлана Шевлик.

По словам Шевлик, специалисты выявили, что при монтаже стеклопакетов на лоджиях в доме не была произведена должным образом регулировка створок на окнах. Этот вопрос уже решают: большинство створок отрегулировали, а завершить все обещают до ближайшего четверга.

Руководитель застройщика извинилась перед жильцами дома за сложившуюся ситуацию. За несколько часов ее видеообращение посмотрели около трех сотен человек.