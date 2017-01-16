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Выпавшие окна "Новой Боровой": застройщик извинился перед жильцами
17.01.2017 16:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв — Sputnik. Руководитель компании-застройщика микрорайона "Новая Боровая" записала видеообращение к жильцам и извинилась перед ними за случившееся.
Впервые окна, а точнее створки лождии, выпали в дома №2 по улице Леонардо да Винчи в новом столичном микрорайоне в мае. Подобный инцидент произошел и зимой — причем, окно упало прямо у арки дома.
"Наша компания очень обеспокоена сложившейся ситуацией и приносит извинения всем жителям этого дома. Мы провели обследование с участием специалистов компании-производителя этих конструкций и специалистов монтажной организации ", — рассказала в видеообращении к жильцам "Новой Боровой" руководитель компании "А-100 Девелопмент" Светлана Шевлик.
По словам Шевлик, специалисты выявили, что при монтаже стеклопакетов на лоджиях в доме не была произведена должным образом регулировка створок на окнах. Этот вопрос уже решают: большинство створок отрегулировали, а завершить все обещают до ближайшего четверга.
Руководитель застройщика извинилась перед жильцами дома за сложившуюся ситуацию. За несколько часов ее видеообращение посмотрели около трех сотен человек.
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Окна в одном из домов на улице Леонардо да Винчи начали выпадать еще весной, а недавно произошел еще один случай.
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