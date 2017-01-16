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Белоруса на краденом люксовом Range Rover задержали в Польше

17.01.2017 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв – Sputnik. Сотрудники Пограничной службы Польши (ПСП) задержали в пункте пропуска "Половцы – Песчатка" на дорогом автомобиле, находящемся в базе розыска по линии Интерпола, сообщило во вторник польское ведомство.

Белоруса на краденом люксовом Range Rover задержали в Польше
© Фото: Izba Celna w Białymstoku
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Гражданин планировал пересечь польско-белорусскую границу накануне, у сотрудников ПСП вызвал подозрение автомобиль Range Rover Sport 2014 года выпуска стоимостью около 65 тысяч долларов США.

"Проверка показала, что машина числится в базе данных Интерпола как угнанная на территории России", – сказали в службе, уточнив, что кража автомобиля была совершена 28 октября 2016 года.

По информации польских пограничников, 41-летний водитель был задержан. После оформления всех необходимых документов он будет передан сотрудникам полиции в Гайнувке.

Еще один инцидент произошел на погранпереходе "Словатичи" на польско-белорусской границе. Сотрудники Надбужанского отдела польской погранслужбы задержали BMW X6 2015 года выпуска, в котором ехали двое мужчин, белорус и россиянин. Автомобиль стоимостью 113 тысяч долларов в базе пограничников отмечен как угнанный на территории Эстонии. Мужчины, передвигавшиеся на кроссовере, задержаны.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
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Дорогой автомобиль находился в розыске с октября 2016 года и числился в базе Интерпола как угнанный на территории России.

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