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В Нигерии из-за ошибочного авиаудара по лагерю беженцев погибли более 100 человек
Более 100 человек погибли в Нигерии в результате авиационного удара, нанесенного по ошибке ВВС страны по лагерю беженцев в штате Борно на северо-востоке. Об этом сообщило британское агентство
Ошибочный удар был нанесен во время операции против экстремистской организации «Боко харам», сообщил командующий нигерийскими войсками в регионе генерал Лаки Ирабор. По его словам, военные располагали информацией, что боевики группировки находятся в районе, по которому был нанесен удар.
«Каким-то образом были убиты мирные жители, — заявил генерал Ирабор. — Мы еще не установили, сколько человек погибли в результате авиаудара».
«Было ранено много гражданских лиц, в том числе сотрудники Международного комитета Красного Креста и организации „Врачи без границ“», — сказал нигерийский генерал.
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Трагедия произошла в результате действий правительственных войск во время операции против экстремистов.
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