Более 100 человек погибли в Нигерии в результате авиационного удара, нанесенного по ошибке ВВС страны по лагерю беженцев в штате Борно на северо-востоке. Об этом сообщило британское агентство Press Association со ссылкой на представителей властей штата.

Ошибочный удар был нанесен во время операции против экстремистской организации «Боко харам», сообщил командующий нигерийскими войсками в регионе генерал Лаки Ирабор. По его словам, военные располагали информацией, что боевики группировки находятся в районе, по которому был нанесен удар.

«Каким-то образом были убиты мирные жители, — заявил генерал Ирабор. — Мы еще не установили, сколько человек погибли в результате авиаудара».

«Было ранено много гражданских лиц, в том числе сотрудники Международного комитета Красного Креста и организации „Врачи без границ“», — сказал нигерийский генерал.