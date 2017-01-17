МИНСК, 17 янв — Sputnik. Самолет нигерийских ВВС случайно нанес удар по лагерю временно перемещенных лиц на северо-востоке страны, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел во вторник: в ходе миссии против боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на северо-востоке страны самолет по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб, включая нигерийцев, работавших на организацию "Врачи без границ" и Международный комитет Красного креста.

Несмотря на то, что точных данных о количестве жертв бомбардировки пока нет, СМИ сообщают, что погибли более 100 человек, десятки получили ранения. Вместе с тем в заявлении "Врачей без границ" отмечается, что количество погибших — 50, раненных — 120.

Ранее генерал Лаки Ирабор заявил, что миссия проводилась на основе координат предположительного места сбора боевиков "Боко Харам". По его словам, планируется провести расследование инцидента. Ирабор подчеркнул, что пока слишком рано говорить о тактической ошибке.

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.