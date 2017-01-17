13 января в 8.15 в центр оперативного управления Копыльского РОЧС от дежурного РОВД поступило сообщение о задымлении в доме № 63 по ул. Минской в д. Островок.

По прибытии к месту вызова двух отделений ПАСЧ № 1 г. Копыля установлено, что идет дым из-под крыши. В ходе разведки жилого дома работниками Копыльского РОЧС в спальне около двери обнаружено тело мужчины.

В результате пожара уничтожены постельные принадлежности на металлической кровати, имеется прогар в полу спальни. Стены и имущество в помещениях спальни и зала имеют следы копоти. АПИ не установлен. Со слов односельчан, гражданин Ч. злоупотреблял спиртными напитками, курил. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: правила безопасности нужно соблюдать везде, где бы вы не находились: дома, на работе, на отдыхе, на водоемах… Ваша безопасность, а также безопасность близких вам людей, особенно детей, в ваших руках! Берегите себя и своих близких!

Александр ЕСЕМЧИК,

инспектор инспекции надзора и профилактики Копыльского РОЧС