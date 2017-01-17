|
На пожаре погиб человек
18.01.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)
13 января в 8.15 в центр оперативного управления Копыльского РОЧС от дежурного РОВД поступило сообщение о задымлении в доме № 63 по ул. Минской в д. Островок.
По прибытии к месту вызова двух отделений ПАСЧ № 1 г. Копыля установлено, что идет дым из-под крыши. В ходе разведки жилого дома работниками Копыльского РОЧС в спальне около двери обнаружено тело мужчины.
В результате пожара уничтожены постельные принадлежности на металлической кровати, имеется прогар в полу спальни. Стены и имущество в помещениях спальни и зала имеют следы копоти. АПИ не установлен. Со слов односельчан, гражданин Ч. злоупотреблял спиртными напитками, курил. Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: правила безопасности нужно соблюдать везде, где бы вы не находились: дома, на работе, на отдыхе, на водоемах… Ваша безопасность, а также безопасность близких вам людей, особенно детей, в ваших руках! Берегите себя и своих близких!
Александр ЕСЕМЧИК,
инспектор инспекции надзора и профилактики Копыльского РОЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 января в 8.15 в центр оперативного управления Копыльского РОЧС от дежурного РОВД поступило сообщение о задымлении в доме № 63 по ул. Минской в д. Островок. По...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии