﻿ На пожаре погиб человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На пожаре погиб человек

18.01.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
Размер текста:
A
A
A

13 января в 8.15  в центр оперативного управления Копыльского РОЧС от дежурного РОВД поступило сообщение о задымлении в доме № 63 по ул. Минской в д. Островок. 

По прибытии к месту вызова двух отделений ПАСЧ № 1 г. Копыля установлено, что идет дым из-под крыши. В ходе разведки жилого дома работниками Копыльского РОЧС в спальне около двери обнаружено тело мужчины.

В результате пожара уничтожены постельные принадлежности на металлической кровати, имеется прогар в полу спальни. Стены и имущество в помещениях спальни и зала имеют следы копоти. АПИ не установлен. Со слов односельчан, гражданин Ч. злоупотреблял спиртными напитками, курил. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: правила безопасности нужно соблюдать везде, где бы вы не находились: дома, на работе, на отдыхе, на водоемах… Ваша безопасность, а также безопасность близких вам людей, особенно детей, в ваших руках! Берегите себя и своих близких!

Александр ЕСЕМЧИК,

инспектор инспекции надзора и профилактики Копыльского РОЧС

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 января в 8.15  в центр оперативного управления Копыльского РОЧС от дежурного РОВД поступило сообщение о задымлении в доме № 63 по ул. Минской в д. Островок.  По...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Около тысячи человек остались без чистой воды из-за аварии на скважине в Копыльском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика