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Автомобиль BMW сгорел в Гродно из-за короткого замыкания

18.01.2017 09:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв – Sputnik. Легковой автомобиль BMW сгорел в Гродно из-за короткого замыкания в электропроводке, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Инцидент произошел накануне на улице Южной, сообщение в возгорании машины поступило гродненским спасателям в 20:16.

"В результате пожара в автомобиле BMW повреждены моторный отсек и салон", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в качестве предполагаемой причины возникновения огня рассматривается короткое замыкание электропроводки. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В результате вечернего пожара на улице Южной областного центра в автомобиле повреждены моторный отсек и салон.

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