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Автомобиль BMW сгорел в Гродно из-за короткого замыкания
18.01.2017 09:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Легковой автомобиль BMW сгорел в Гродно из-за короткого замыкания в электропроводке, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.
Инцидент произошел накануне на улице Южной, сообщение в возгорании машины поступило гродненским спасателям в 20:16.
"В результате пожара в автомобиле BMW повреждены моторный отсек и салон", – сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что в качестве предполагаемой причины возникновения огня рассматривается короткое замыкание электропроводки.
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В результате вечернего пожара на улице Южной областного центра в автомобиле повреждены моторный отсек и салон.
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