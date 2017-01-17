МИНСК, 18 янв – Sputnik. Легковой автомобиль BMW сгорел в Гродно из-за короткого замыкания в электропроводке, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Инцидент произошел накануне на улице Южной, сообщение в возгорании машины поступило гродненским спасателям в 20:16.

"В результате пожара в автомобиле BMW повреждены моторный отсек и салон", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в качестве предполагаемой причины возникновения огня рассматривается короткое замыкание электропроводки.