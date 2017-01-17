Молодечненским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении мошеннических действий.

Расследованием установлено, что житель Молодечненского района, 1989 года рождения, во время отбывания наказания в виде исправительных работ за совершение преступления против собственности причинил гражданам имущественный вред.

На различных сайтах в интернете мужчина находил объявления о продаже автомобилей и, ссылаясь на различные семейные и финансовые обстоятельства, уговаривал граждан продать имущество в рассрочку. В ходе личных встреч он оставлял потерпевшим минимальный первоначальный взнос, а остальные денежные средства обещал отдать в течение оговоренного срока согласно написанной расписке. Не имея намерений выполнять обязательства, мужчина сводил к минимуму дальнейшее общение, а приобретенные и даже не переоформленные автомобили реализовывал.

Также потерпевшими признаны граждане, у которых фигурант вышеуказанным способом похитил дорогие мобильные телефоны.

По данным следствия, в период с июля 2015 по июль 2016 обвиняемый не произвел расчет за автомобили, мобильные телефоны и иное имущество, полученное от 21 гражданина, на общую сумму порядка 30 000 рублей.

В рамках уголовного дела проведены обыски, выемки, допросы свидетелей и потерпевших, ряд экспертиз. С учетом стоимости обнаруженных в ходе следствия автомобилей, сумм первоначальных взносов и последующих произведенных обвиняемым выплат, причиненный потерпевшим имущественный вред возмещен на общую сумму свыше 21 000 белорусских рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст.416 (злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде исправительных работ) и ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области