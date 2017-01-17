МИНСК, 18 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Новогрудке молодого человека, который с ножом совершил нападение на пожилую женщину, чтобы забрать деньги, сообщили Sputnik в среду в УВД Гродненского облисполкома.

Разбой был совершен в деревне Волковичи, расположенной в Новогрудском районе, задержанный – 18-летний житель Новогрудка – ранее периодически помогал 84-летней пенсионерке по хозяйству за денежное вознаграждение.

"Парень – сирота, и не отличался примерным поведением, в итоге был отправлен в специализированное учреждение. Когда ему исполнилось 18 лет, он вернулся в Новогрудок, но на работу не ходил и нигде не учился", – сказали в УВД.

По информации милиции, молодой человек снова начал помогать знакомой пенсионерке, но его того денежные запросы постоянно росли.

"В итоге в минувшую субботу юноша пришел в дом бабушки и в присутствии ее соседей начал требовать 300 рублей, а когда ему дали понять, что такие деньги платить не за что, он приставил нож к шее пенсионерки", – уточнили в управлении.

По информации собеседников Sputnik, соседи смогли выгнать нападавшего и вызвали милицию. Молодой человек был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой).