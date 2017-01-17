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В Дубровно из дома, где спала хозяйка, воры пытались украсть батареи
В Дубровно воры пытались стащить чугунные батареи отопления из дома, где спала хозяйка. Систему отопления собирались сдать на металлолом, пишет
Организатор кражи — 38-летний друг пострадавшей. Решив подзаработать немного денег, он подговорил двоих приятелей на демонтаж системы отопления. Одному, мол, не справиться — чугун тяжелый. А батарей целых три — из семи, десяти и одиннадцати секций. Рассказал все, вот только про то, что 55-летняя хозяйка о планируемой «операции» ничего не знает, умолчал.
Трое товарищей пришли к месту кражи около шести часов вечера с тачкой. Пока остальные ждали во дворе, наводчик зашел в дом и стал снимать первую батарею со стены. Но когда тащил ее к двери, она несколько раз упала, громыхая. Хозяйка проснулась и, выйдя на улицу, увидела, как ее добро загружают в тачку. Подняла крик. Испуганные подельники разбежались.
Заместитель прокурора Дубровенского района Андрей Старченко рассказал, чем закончилась вылазка:
— Уголовное дело возбудили только в отношении главного фигуранта. Его товарищей допросят в суде как свидетелей. Стоимость батарей оценили в 64 рубля. Обвиняемому, который был неоднократно судим за кражи, грозит до 4 лет лишения свободы.
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Организатор кражи - 38-летний друг пострадавшей. Решив подзаработать немного денег, он подговорил двоих приятелей на демонтаж системы отопления.
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