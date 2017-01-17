﻿ Гомельского видеоблогера обвинили в "онлайн-педофилии". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гомельского видеоблогера обвинили в "онлайн-педофилии"

18.01.2017 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Гомельского видеоблогера, автора канала MellStroy, коллеги-стримеры подозревают в педофилии, об этом сразу несколько молодых людей заявили в своих видеообращениях.

Гомельского видеоблогера обвинили в "онлайн-педофилии"
© Sputnik / Антон Климко
Суд за одно пикантное фото в "ВК": 2 года с отсрочкой и 690 рублей

Молодой гомельчанин вел "стримы" в YouTube с обещаниями раздевать в прямом эфире девушек, в том числе несовершеннолетних,  и раздавать деньги. Записей его прямых эфиров не осталось, однако многие блогеры успели сделать скриншоты трансляций канала молодого человека.

Несколько видеоблогеров записали обращения по поводу своеобразных методов продвижения видео в интернете молодого гомельчанина. Сразу после этого страницу юноши "ВКонтакте" заполонили гневные комментарии с оскорблениями и требованиями "стать человеком". 

В сообществе блогера "ВКонтакте" до сих пор много фотографий прямого эфира, в котором юные девушки раздевались по Skype, а трансляция велась онлайн на YouTube. 

Sputnik пока не удалось выяснить, занялись ли уже данным делом  правоохранительные органы. Как напоминала накануне официальный представитель СК Юлия Гончарова, под "распространение порнографии" подпадает в том числе ее размещение в социальных сетях.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек вел прямые трансляции на YouTube с раздевающимися несовершеннолетними девушками.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Дубровно из дома, где спала хозяйка, воры пытались украсть батареи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика