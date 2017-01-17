МИНСК, 18 янв – Sputnik. Гомельского видеоблогера, автора канала MellStroy, коллеги-стримеры подозревают в педофилии, об этом сразу несколько молодых людей заявили в своих видеообращениях.



© Sputnik / Антон Климко Суд за одно пикантное фото в "ВК": 2 года с отсрочкой и 690 рублей

Молодой гомельчанин вел "стримы" в YouTube с обещаниями раздевать в прямом эфире девушек, в том числе несовершеннолетних, и раздавать деньги. Записей его прямых эфиров не осталось, однако многие блогеры успели сделать скриншоты трансляций канала молодого человека.

Несколько видеоблогеров записали обращения по поводу своеобразных методов продвижения видео в интернете молодого гомельчанина. Сразу после этого страницу юноши "ВКонтакте" заполонили гневные комментарии с оскорблениями и требованиями "стать человеком".

В сообществе блогера "ВКонтакте" до сих пор много фотографий прямого эфира, в котором юные девушки раздевались по Skype, а трансляция велась онлайн на YouTube.

Sputnik пока не удалось выяснить, занялись ли уже данным делом правоохранительные органы. Как напоминала накануне официальный представитель СК Юлия Гончарова, под "распространение порнографии" подпадает в том числе ее размещение в социальных сетях.