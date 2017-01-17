МИНСК, 18 янв — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Могилевской области завершено расследование уголовного дела о хищениях денежных средств в спортивном клубе "Спартак", сообщили Sputnik в среду в областном УСК.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят сотрудницы учреждения: лавный бухгалтер, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии, являющиеся должностными лицами, а также ведущий специалист.

"В ходе следствия установлено, что обвиняемые, вступив в преступный сговор, в период с января 2012 года по февраль 2015 года вносили ложные сведения о якобы выполненных учреждением и подведомственными ему спортивными школами доведенных планов, что отражалось в квартальных отчетах о финансовых результатах учреждения и впоследствии явилось основанием для выплаты им премий в общей сумме более 16 300 рублей (с учетом деноминации)", — рассказала официальный представитель УСК Оксана Соленюк.

По ее словам, крупной суммой обвиняемые распорядились по своему усмотрению. "Такие же незаконные премии получили еще семь сотрудников данного учреждения, неосведомленных о совершаемом преступлении", — продолжила Соленюк.

Официальный представитель УСК добавила, что также были сделаны незаконные перечисления вышеуказанных денег в Фонд социальной защиты населения министерства труда и социальной защиты и "Белгосстрах". Кроме того, были произведены другие обязательные выплаты в государственный бюджет.

"Необоснованные выплаты денежных средств повлекли тяжкие последствия в виде причинения учреждению ущерба в особо крупном размере в сумме более 70 300 рублей", — отметила Соленюк.

Обвиняемые также заключали фиктивные договоры подряда на выполнение работ по обслуживанию зданий со своими близкими родственниками. "Соответственно работа по заключенным договорам не выполнялась, а денежные средства выплачивались. Таким образом было выплачено более 16 000 рублей", — рассказала собеседница Sputnik.

Следствием собрано достаточно доказательств противоправной деятельности обвиняемых, в результате которой причинен ущерб учреждению на сумму более 100 000 рублей.

"С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемых", — проинформировала Соленюк.

С учетом данных обстоятельств сотрудницам учреждения предъявлено окончательное обвинение по ч. 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере), ч. 3 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.