МИНСК, 18 янв – Sputnik. Лесовоз, перевозивший бревна, зацепил на перекрестке пассажирский автобус в Пинске, сообщили очевидцы в социальных сетях.



© Фото: ГАИ Минского района Opel вылетел в кювет и врезался в дерево: погибла женщина-водитель

Авария произошла накануне около 17:20 на пересечении улиц Брестской и Полесской районного центра.

Сообщается, что водитель груженого лесовоза, заходя в поворот, не рассчитал занос прицепа и зацепил грузом пассажирский автобус МАЗ маршрута №14.

По данным очевидцев, в автобусе в результате ДТП были разбиты боковые, в аварии никто из пассажиров, находившихся в общественном транспорте, не пострадал.