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Лесовоз зацепил пассажирский автобус на перекрестке в Пинске

18.01.2017 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв – Sputnik. Лесовоз, перевозивший бревна, зацепил на перекрестке пассажирский автобус в Пинске, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Лесовоз зацепил пассажирский автобус на перекрестке в Пинске
© Фото: ГАИ Минского района
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Авария произошла накануне около 17:20 на пересечении улиц Брестской и Полесской районного центра.

Сообщается, что водитель груженого лесовоза, заходя в поворот, не рассчитал занос прицепа и зацепил грузом пассажирский автобус МАЗ маршрута №14.

По данным очевидцев, в автобусе в результате ДТП были разбиты боковые, в аварии никто из пассажиров, находившихся в общественном транспорте, не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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В автобусе в результате ДТП были разбиты боковые, а аварии никто из пассажиров, находившихся в общественном транспорте, не пострадал.

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