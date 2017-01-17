В суд Жабинковского района направлены материалы дела по обвинению 38-летнего жителя райцентра в сбыте наркотического средства, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили TUT.BY в областном управлении Следственного комитета по Брестской области.

1 мая 2016 года трое жителей Жабинки на такси отправились в Брест. Среди них были 38-летний обвиняемый, его друг и 48-летний потерпевший. Во время поездки они распивали спиртные напитки. По прибытии в областной центр к компании присоединился еще один молодой человек.

Затем в одном из дворов города подследственный приобрел не менее четырех шприцев. В каждом из них содержалось не менее 2 мл вещества, в состав которого входили особо опасные наркотические средства — морфин, кодеин и тебаин. После этого в подъезде он сам произвел себе инъекцию и вернулся к машине, где его ждали знакомые.

Далее на автомобиле мужчины поехали на пустырь возле гаражей ГСК «Муховецкий». Там обвиняемый сбыл своим друзьям по одному шприцу. Также он произвел инъекцию потерпевшему, находившемуся в транспортном средстве, так как у него была нарушена координация движений. В этот момент водитель выходил из машины, а когда вернулся, то увидел, что пассажиру плохо. Об этом он сказал остальным, после чего мужчины перенесли своего знакомого из салона на землю. Таксист сразу же уехал с места происшествия, а клиенты скрылись.

Вскоре потерпевшего обнаружили случайные прохожие, которые позвонили в скорую помощь и органы внутренних дел. По прибытии медицинские работники констатировали смерть мужчины. Согласно выводам экспертного заключения, она наступила от острого комбинированного отравления морфином, кодеином, клозапином и этиловым спиртом.

«По результатам расследования УСК по Брестской области 38-летнему жителю Жабинки предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — сообщили в областном управлении СК.

Обвиняемый свою причастность к совершению противоправных действий отрицал, пояснив, что наркотики приобрел погибший и сам произвел себе смертельную инъекцию. Однако данные доводы следователями были опровергнуты.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.