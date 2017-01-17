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В Полоцке сын спас мать при пожаре
Пожар произошел вечером 17 января. Пожилую женщину с отравлением продуктами горения доставили в полоцкую больницу,
Около 20 часов вечера мужчина заехал навестить мать. Зайдя в жилище, обнаружил сильное задымление, тление дощатого пола возле печи в кухне. Мать лежала без сознания на кровати. Мужчина потушил загорание ведром воды, вынес родного человека из задымленной зоны и позвонил в скорую помощь.
Причина возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации печи.
За минувшие сутки жертвами огня в области стали два человека. В деревне Юховичи Россонского района горел дом, погиб 40-летний мужчина. К пожару, вероятно, привела его неосторожность при курении. В деревне Великие Дольцы Ушачского района погиб одинокий 80-летний пенсионер. К возгоранию, скорее всего, привело нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
По данным областного УМЧС, с начала 2017 года в регионе произошло более 60 пожаров, при них погибли 17 человек. Это на 7 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Мужчина заехал навестить мать. Зайдя в жилище, обнаружил сильное задымление, тление дощатого пола возле печи в кухне. Мать лежала без сознания на кровати.
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