Пожар произошел вечером 17 января. Пожилую женщину с отравлением продуктами горения доставили в полоцкую больницу, сообщает МЧС.

Около 20 часов вечера мужчина заехал навестить мать. Зайдя в жилище, обнаружил сильное задымление, тление дощатого пола возле печи в кухне. Мать лежала без сознания на кровати. Мужчина потушил загорание ведром воды, вынес родного человека из задымленной зоны и позвонил в скорую помощь.

Причина возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации печи.

За минувшие сутки жертвами огня в области стали два человека. В деревне Юховичи Россонского района горел дом, погиб 40-летний мужчина. К пожару, вероятно, привела его неосторожность при курении. В деревне Великие Дольцы Ушачского района погиб одинокий 80-летний пенсионер. К возгоранию, скорее всего, привело нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

По данным областного УМЧС, с начала 2017 года в регионе произошло более 60 пожаров, при них погибли 17 человек. Это на 7 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.