﻿ Группа курдов смогла перейти границу с Литвой в Браславском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Группа курдов смогла перейти границу с Литвой в Браславском районе

18.01.2017 13:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Литовские пограничники задержали в Игналинском районе группу турецких граждан, предположительно являющихся представителями курдской народности, нелегально перешедших белорусско-литовскую границу в Браславском районе, сообщила в среду Служба охраны государственной границы Литвы.

Группа курдов смогла перейти границу с Литвой в Браславском районе
© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Белоруса на краденом люксовом Range Rover задержали в Польше

Сообщается, что задержание стало возможным благодаря взаимодействию литовских пограничников с белорусскими коллегами из Полоцкого пограничного отряда. Нелегалов – группу из шести человек – обнаружили вблизи деревни Восюнай.

"Нарушителей нашли в поле примерно в 300 метрах от границы с Беларусью", – сказали в СОГГ.

В группе было четверо взрослых и двое несовершеннолетних детей. Все задержанные являются гражданами Турции, предположительно представителями курдской народности.

В настоящее время нарушители помещены в изолятор временного содержания, ожидается прибытие переводчика с курдского для выяснения обстоятельств нарушения гражданами границы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержали нелегалов на территории Литвы благодаря взаимодействию литовских пограничников с белорусскими коллегами из Полоцкого пограничного отряда.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Полоцке сын спас мать при пожаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика