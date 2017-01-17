МИНСК, 18 янв – Sputnik. Литовские пограничники задержали в Игналинском районе группу турецких граждан, предположительно являющихся представителями курдской народности, нелегально перешедших белорусско-литовскую границу в Браславском районе, сообщила в среду Служба охраны государственной границы Литвы.



© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej Белоруса на краденом люксовом Range Rover задержали в Польше

Сообщается, что задержание стало возможным благодаря взаимодействию литовских пограничников с белорусскими коллегами из Полоцкого пограничного отряда. Нелегалов – группу из шести человек – обнаружили вблизи деревни Восюнай.

"Нарушителей нашли в поле примерно в 300 метрах от границы с Беларусью", – сказали в СОГГ.

В группе было четверо взрослых и двое несовершеннолетних детей. Все задержанные являются гражданами Турции, предположительно представителями курдской народности.

В настоящее время нарушители помещены в изолятор временного содержания, ожидается прибытие переводчика с курдского для выяснения обстоятельств нарушения гражданами границы.