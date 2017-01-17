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Группа курдов смогла перейти границу с Литвой в Браславском районе
18.01.2017 13:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Литовские пограничники задержали в Игналинском районе группу турецких граждан, предположительно являющихся представителями курдской народности, нелегально перешедших белорусско-литовскую границу в Браславском районе, сообщила в среду Служба охраны государственной границы Литвы.
© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Сообщается, что задержание стало возможным благодаря взаимодействию литовских пограничников с белорусскими коллегами из Полоцкого пограничного отряда. Нелегалов – группу из шести человек – обнаружили вблизи деревни Восюнай.
"Нарушителей нашли в поле примерно в 300 метрах от границы с Беларусью", – сказали в СОГГ.
В группе было четверо взрослых и двое несовершеннолетних детей. Все задержанные являются гражданами Турции, предположительно представителями курдской народности.
В настоящее время нарушители помещены в изолятор временного содержания, ожидается прибытие переводчика с курдского для выяснения обстоятельств нарушения гражданами границы.
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Задержали нелегалов на территории Литвы благодаря взаимодействию литовских пограничников с белорусскими коллегами из Полоцкого пограничного отряда.
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