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Отказ встречаться с дочерью стоил жителю Городка кроссовера

18.01.2017 13:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Городокский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества, повлекшего причинение ущерба в крупном размере, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Случай, имеющий нетипичную предысторию, произошел 10 января в Городке. Неизвестный утром поджег автомобиль Mazda CX7, принадлежавший 42-летнему жителю райцентра. По информации следствия, ущерб в результате инцидента составил более трех тысяч долларов США.

Отказ встречаться с дочерью стоил жителю Городка кроссовера
© Фото: СК Беларуси
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План мести   

Сотрудники милиции установили подозреваемого — им оказался 21 летний житель города. Как выяснилось, он будучи в нетрезвом состоянии, накануне поджога катался по Городку на автомобиле матери.

"Именно тогда у него созрел план поджечь автомобиль отца знакомой девушки", — отметила Сахарова. Он также рассказала и о том, из-за чего у молодого человека появилось желание поджечь кроссовер — ранее владелец Mazda запретил ему встречаться со своей дочерью.

Представитель УСК сказала, что подозреваемый на заправке залил бензина в бутылку, утром подъехал к Mazda, вылил горючее на крышу кроссовера, поджег его и скрылся с места происшествия.

Следователи провели осмотр места, назначен ряд экспертиз, потерпевший допрошен, проверяется мотив преступления, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. У подозреваемого взято обязательство о явке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
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Молодой человек в отместку за запрет отца своей возлюбленной решил поджечь его автомобиль.

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