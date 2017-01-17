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Отказ встречаться с дочерью стоил жителю Городка кроссовера
18.01.2017 13:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Городокский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества, повлекшего причинение ущерба в крупном размере, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Случай, имеющий нетипичную предысторию, произошел 10 января в Городке. Неизвестный утром поджег автомобиль Mazda CX7, принадлежавший 42-летнему жителю райцентра. По информации следствия, ущерб в результате инцидента составил более трех тысяч долларов США.
© Фото: СК Беларуси
План мести
Сотрудники милиции установили подозреваемого — им оказался 21 летний житель города. Как выяснилось, он будучи в нетрезвом состоянии, накануне поджога катался по Городку на автомобиле матери.
"Именно тогда у него созрел план поджечь автомобиль отца знакомой девушки", — отметила Сахарова. Он также рассказала и о том, из-за чего у молодого человека появилось желание поджечь кроссовер — ранее владелец Mazda запретил ему встречаться со своей дочерью.
Представитель УСК сказала, что подозреваемый на заправке залил бензина в бутылку, утром подъехал к Mazda, вылил горючее на крышу кроссовера, поджег его и скрылся с места происшествия.
Следователи провели осмотр места, назначен ряд экспертиз, потерпевший допрошен, проверяется мотив преступления, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. У подозреваемого взято обязательство о явке.
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Молодой человек в отместку за запрет отца своей возлюбленной решил поджечь его автомобиль.
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