МИНСК, 18 янв — Sputnik. Молодечненский районный отдел Следственного комитета начал проверку по факту смерти в фельдшерско-акушерском пункте деревни Тюрли местной жительницы, сообщили Sputnik в УСК по Минской области.

"По факту смерти 31- летней жительницы деревни Тюрли Молодеченского района проводится проверка. Причина смерти будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы. По изъятым предметам медицинского характера, в частности ампуле, в которой находилось введенное ей лекарство, назначены лабораторные исследования", — рассказала Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По предварительной версии, женщина пришла в ФАП с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. Врачи прописали ей таблетки, но женщина попросила ввести ей антибиотики. Ампулу с лекарством она принесла с собой.

Предположительно, доктор убедился, что в ампуле действительно находился антибиотик и сделал укол. После инъекции женщина почувствовала себя плохо. Ни местные доктора, ни прибывшая скорая помощь спасти женщину не смогли, она скончалась на месте.