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СК проводит проверку по факту смерти женщины в молодечненском ФАПе

18.01.2017 14:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Молодечненский районный отдел Следственного комитета начал проверку по факту смерти в фельдшерско-акушерском пункте деревни Тюрли местной жительницы, сообщили Sputnik в УСК по Минской области.

СК проводит проверку по факту смерти женщины в молодечненском ФАПе
© Luca Serazzi
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"По факту смерти 31- летней жительницы деревни Тюрли Молодеченского района проводится проверка. Причина смерти будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы. По изъятым предметам медицинского характера, в частности ампуле, в которой находилось введенное ей лекарство, назначены лабораторные исследования", — рассказала Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По предварительной версии, женщина пришла в ФАП с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. Врачи прописали ей таблетки, но женщина попросила ввести ей антибиотики. Ампулу с лекарством она принесла с собой.

Предположительно, доктор убедился, что в ампуле действительно находился антибиотик и сделал укол. После инъекции женщина почувствовала себя плохо. Ни местные доктора, ни прибывшая скорая помощь спасти женщину не смогли, она скончалась на месте.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина умерла в понедельник после инъекции, которую по ее просьбе сделал доктор фельшерско-акушерского пункта.

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