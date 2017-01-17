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Драка из-за снега на парковке: минчанину ампутировали важный орган
18.01.2017 14:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Милиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Минска, который избил мужчину из-за расчищенного места для парковки, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Роман Шантар.
Инцидент между водителями произошел 5 января в одном из дворов на улице Авангардной.
"Мужчина во дворе расчистил парковочное место для автомобиля супруги, но относил лопату, там припарковался сосед", – сказали в ГУВД.
В милиции также сообщили, что 50-летний мужчина попросил соседа переставить машину, но последний отказался. В итоге между водителями произошла драка, в ходе которой 33-летний минчанин нанес оппоненту два удара – в пах и в голову.
По информации ГУВД, потерпевшего госпитализировали, где хирурги были вынуждены провести мужчине ампутацию органа в паховой области.
Сейчас агрессивный водитель задержан, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 155 (причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси. Нападавшему за совершенное преступление грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.
Минчан обязали убирать снег вокруг своих машин в декабре прошлого года: соответствующее решение Мингорисполкома
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Нападавшему за совершенное преступление грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.
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