МИНСК, 18 янв – Sputnik. Инспекторы ГАИ составили 11 протоколов на нетрезвого жителя Гомеля, который пытался скрыться от преследовавших его экипажей ДПС, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Брестчанин на Volkswagen с летними шинами снес светофор

Виляющий на дороге Volkswagen Golf сотрудники ГАИ обнаружили ночью в среду на улице Косарева областного центра.

"На требование об остановке водитель не среагировал, а лишь увеличил скорость и начал скрываться, началось преследование. Водитель двигался со скоростью не менее 120 км/ч", – сообщили в инспекции.

Там также рассказали, что при выезде на улицу Объездную водитель не справился с управлением, врезался в ограждение, а машина скатилась в кювет. "После этого мужчина попытался скрыться от инспекторов бегством, однако был задержан", – уточнили в ГАИ.



© Фото: ГАИ Гомеля Пробитое нетрезвым водителем ограждение в Гомеле

По информации управления, в отношении 36-летнего мужчины было составлено 11 протоколов. Гомельчанин, который от медосвидетельствования отказался, в 2014 году был уже лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.