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Нетрезвый гомельчанин устроил гонки с ГАИ – составлено 11 протоколов
18.01.2017 15:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Инспекторы ГАИ составили 11 протоколов на нетрезвого жителя Гомеля, который пытался скрыться от преследовавших его экипажей ДПС, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Виляющий на дороге Volkswagen Golf сотрудники ГАИ обнаружили ночью в среду на улице Косарева областного центра.
"На требование об остановке водитель не среагировал, а лишь увеличил скорость и начал скрываться, началось преследование. Водитель двигался со скоростью не менее 120 км/ч", – сообщили в инспекции.
Там также рассказали, что при выезде на улицу Объездную водитель не справился с управлением, врезался в ограждение, а машина скатилась в кювет. "После этого мужчина попытался скрыться от инспекторов бегством, однако был задержан", – уточнили в ГАИ.
© Фото: ГАИ Гомеля
Пробитое нетрезвым водителем ограждение в Гомеле
По информации управления, в отношении 36-летнего мужчины было составлено 11 протоколов. Гомельчанин, который от медосвидетельствования отказался, в 2014 году был уже лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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Мужчина, который от медосвидетельствования отказался, в 2014 году был уже лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного...
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