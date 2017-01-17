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Землетрясение в центральной Италии: эвакуировано римское метро

18.01.2017 15:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Работа метро в столице Италии, Риме, приостановлена после ряда подземных толчков в центральной части страны, передает в среду Sputnik Италия.

Всего в центральной Италии в первой половине дня были зафиксированы три подземных толчка, эпицентр находился в ста километрах от столицы страны, где были приняты меры предосторожности в связи с колебаниями грунта.

В частности, персонал и пассажиры метрополитена в Риме были эвакуированы, на станциях проводятся технические проверки. Также в столице, а также в провинциях Фрозиноне и Терни эвакуировали учеников ряда учебных заведений.

О возможных жертвах землетрясения пока не сообщается, сильные разрушения в зоне природной катастрофы не зафиксированы, однако Евросоюз уже выразил готовность оказать Италии необходимую помощь.

Между тем по информации национальной службы гражданской обороны страны подземные толчки были зафиксированы в том районе, где в августе минувшего года произошли три крупных землетрясения, в результате которых несколько сотен человек погибли а несколько тысяч лишились крова.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Подземные толчки были в том районе, где в августе прошлого года мощные землетрясения унесли жизни нескольких сотен человек.

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