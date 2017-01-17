|
Землетрясение в центральной Италии: эвакуировано римское метро
18.01.2017 15:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Работа метро в столице Италии, Риме, приостановлена после ряда подземных толчков в центральной части страны, передает в среду
Всего в центральной Италии в первой половине дня были зафиксированы три подземных толчка, эпицентр находился в ста километрах от столицы страны, где были приняты меры предосторожности в связи с колебаниями грунта.
В частности, персонал и пассажиры метрополитена в Риме были эвакуированы, на станциях проводятся технические проверки. Также в столице, а также в провинциях Фрозиноне и Терни эвакуировали учеников ряда учебных заведений.
О возможных жертвах землетрясения пока не сообщается, сильные разрушения в зоне природной катастрофы не зафиксированы, однако Евросоюз уже выразил готовность оказать Италии необходимую помощь.
Между тем по информации национальной службы гражданской обороны страны подземные толчки были зафиксированы в том районе, где в августе минувшего года произошли три крупных землетрясения, в результате которых несколько сотен человек погибли а несколько тысяч лишились крова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подземные толчки были в том районе, где в августе прошлого года мощные землетрясения унесли жизни нескольких сотен человек.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии