МИНСК, 18 янв — Sputnik. Работа метро в столице Италии, Риме, приостановлена после ряда подземных толчков в центральной части страны, передает в среду Sputnik Италия .

Всего в центральной Италии в первой половине дня были зафиксированы три подземных толчка, эпицентр находился в ста километрах от столицы страны, где были приняты меры предосторожности в связи с колебаниями грунта.

В частности, персонал и пассажиры метрополитена в Риме были эвакуированы, на станциях проводятся технические проверки. Также в столице, а также в провинциях Фрозиноне и Терни эвакуировали учеников ряда учебных заведений.

О возможных жертвах землетрясения пока не сообщается, сильные разрушения в зоне природной катастрофы не зафиксированы, однако Евросоюз уже выразил готовность оказать Италии необходимую помощь.

Между тем по информации национальной службы гражданской обороны страны подземные толчки были зафиксированы в том районе, где в августе минувшего года произошли три крупных землетрясения, в результате которых несколько сотен человек погибли а несколько тысяч лишились крова.