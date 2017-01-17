МИНСК, 18 янв – Sputnik. Суд Жлобинского района вынес приговор в отношении охотников, подравшихся с сотрудниками Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, сообщили Sputnik во вторник в инспекции.



© Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира Нетрезвые охотники напали с лопатой на егеря в Жлобинском районе

Инцидент в Жлобинском районе произошел 13 августа 2016 года в день открытия охоты на водоплавающую и болотную дичь : сотрудники МРИ увидели в одной из машине охотников ружье и потребовали предъявить оружие. Нетрезвые мужчины отказались, а словесная перепалка переросла в потасовку, в которой мужчины угрожали инспекторам отнять автомат и пытались избить их лопатой. Остановил дебоширов предупредительный выстрел в воздух. В отношении двух нападавших Жлобинский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси за насилие и угрозы должностному лицу, а также уничтожение имущества – видеокамеры.

"Суд вынес решение: главный фигурант приговорен к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа", – сказали в инспекции.

По информации собеседников Sputnik, другому суд назначил два года исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.

В инспекции отметили, что причиненный ущерб (в размере около 500 рублей) обвиняемые возместили. Приговор вступил в законную силу.