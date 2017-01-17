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Напавший с лопатой на егеря охотник получил 3 года "химии"
18.01.2017 17:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Суд Жлобинского района вынес приговор в отношении охотников, подравшихся с сотрудниками Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, сообщили Sputnik во вторник в инспекции.
© Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира
Инцидент в Жлобинском районе
"Суд вынес решение: главный фигурант приговорен к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа", – сказали в инспекции.
По информации собеседников Sputnik, другому суд назначил два года исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.
В инспекции отметили, что причиненный ущерб (в размере около 500 рублей) обвиняемые возместили. Приговор вступил в законную силу.
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Драка произошла в день открытия охоты: нетрезвые мужчины не захотели предъявить для проверки одноствольное ружье, лежащее в запертой машине.
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