Власти Мали объявили трехдневный общенациональный траур по жертвам теракта, совершенного в среду на севере страны. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arab Press .

В настоящее время к месту взрыва в городе Гао на северо-востоке страны направляется правительственная делегация во главе с исполняющим обязанности министра обороны и по делам ветеранов Абдулаем Идрисом Майгой.

Как ранее сообщили в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), жертвами взрыва стали бывшие повстанцы и активисты проправительственных группировок. По ее данным, среди погибших — члены «Объединения движений Азавада» и коалиции «Платформа», в которую входят отряды, поддерживающие власти в Бамако, в том числе вооруженные активисты альянса «ГАТИЯ».

В МИНУСМА пока подтвердили гибель по меньшей мере 37 человек. Как сообщили в Миссии, террорист осуществил подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля возле базы проправительственных группировок. Ранее агентство "Синьхуа" со ссылкой на медицинские источники сообщило, что в результате теракта погибли более 80 человек.

Вооруженный конфликт в Мали между войсками и боевиками группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.