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В Молодечненском районе после укола умерла женщина
18.01.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
В Молодечненском районе после укола умерла женщина. Этот факт подтвердила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
«Молодечненским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. С целью установления точной причины смерти назначены лабораторные исследования. Изъяты предметы медицинских манипуляций», — сказала Татьяна Белоног.
Несчастный случай произошел 16 января в деревне Тюрли Молодечненского района. Молодая женщина обратилась в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с жалобой на плохое самочувствие. Ей поставили диагноз «острое респираторное заболевание». Были назначены таблетки. Однако пациентка заявила, что имеет с собой ампулу с антибиотиком. Женщина пояснила, что сама не может себе сделать укол, поэтому обратилась в ФАП.
По информации местных СМИ, врачи, расспросив ее о противопоказаниях, сделали укол, после которого женщине резко стало плохо. Ни доктора, ни скорая помощь, которая приехала на место происшествия, спасти женщину не смогли. Она умерла на месте.
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В Молодечненском районе после укола умерла женщина. Этот факт подтвердила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. БелТА...
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