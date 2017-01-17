«Молодечненским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. С целью установления точной причины смерти назначены лабораторные исследования. Изъяты предметы медицинских манипуляций», — сказала Татьяна Белоног.

Несчастный случай произошел 16 января в деревне Тюрли Молодечненского района. Молодая женщина обратилась в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с жалобой на плохое самочувствие. Ей поставили диагноз «острое респираторное заболевание». Были назначены таблетки. Однако пациентка заявила, что имеет с собой ампулу с антибиотиком. Женщина пояснила, что сама не может себе сделать укол, поэтому обратилась в ФАП.

По информации местных СМИ, врачи, расспросив ее о противопоказаниях, сделали укол, после которого женщине резко стало плохо. Ни доктора, ни скорая помощь, которая приехала на место происшествия, спасти женщину не смогли. Она умерла на месте.