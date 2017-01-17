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Смерть женщины в ФАПе под Молодечно: у погибшей остались двое детей
18.01.2017 17:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Двое детей осталось у 31-летней жительницы деревни Тюрли Молодечненского района, скоропостижно скончавшейся после укола в местном фельдшерско-акушерском пункте, сообщают жители района, обсуждающие трагедию в социальных сетях.
© Sputnik/ Виктор Толочко
"Женщине уколы и таблетки назначила лечащий врач (она проходила курс лечения), а не только одни таблетки, как в статье, и уколы эти ей колол муж, но в тот день дома не получалось уколоть, и она пошла в ФАП… Как жалко, осталось двое деток 10 и 6 лет…", – написала под сообщением о смерти женщины одна из пользователей.
По предварительной версии, которой располагает следствие, женщина обратилась в ФАП с недомоганием, вызванным острой респираторной вирусной инфекцией. Ей были прописаны таблетки, но жительница деревни попросила сделать ей укол антибиотика, ампулу которого принесла с собой.
Известно, что фельдшер убедился, что в ампуле антибиотик, и сделал инъекцию. После этого женщине стало хуже, местные медики и работники скорой не смогли ее спасти.
В настоящее время Молодечненский райотдел Следственного комитета Беларуси по данному факту
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Пользователи молодеченских групп в социальных сетях пишут, что женщина ранее уже получала инъекции с этим препаратом, однако в понедельник пришла в ФАП, потому что...
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