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Иранец спрятался в фуре, чтобы попасть в Германию, а приехал в Черновцы

18.01.2017 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв – Sputnik. Украинские пограничники обнаружили на таможенном посту "Черновцы" в  турецком большегрузном автомобиле гражданина Ирана, который собирался нелегально попасть в Германию, сообщила в среду Государственная пограничная служба Украины.

Иранец спрятался в фуре, чтобы попасть в Германию, а приехал в Черновцы
© Фото: СОГГ Литвы
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"В ходе проверки автомобиля, следовавшего из Турции через страны Евросоюза в Украину с грузом сельскохозяйственной продукции, группой таможенников и пограничников был обнаружен гражданин Ирана", – сказали в ведомстве.

По словам украинских пограничников, мужчина был уверен, что едет в Германию, куда и хотел незаконно попасть, скрываясь среди ящиков с хурмой. 

Сообщается, что в рефрижераторе иранец провел три дня. "Обзорная группа, которая обнаружила иностранца, можно сказать, спасла ему жизнь", – сказали в ГПС.

По данным службы, мужчина доставлен в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда, где ему окажут необходимую медицинскую помощь. "Дальнейшую судьбу незаконного мигранта будет решать суд", – сообщили в ГПС, уточнив, что, скорее всего, иранца отправят на родину.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам украинских пограничников, мужчина был уверен, что едет в Германию, куда и хотел незаконно попасть, скрываясь среди ящиков с хурмой.

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