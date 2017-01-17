МИНСК, 18 янв – Sputnik. Украинские пограничники обнаружили на таможенном посту "Черновцы" в турецком большегрузном автомобиле гражданина Ирана, который собирался нелегально попасть в Германию, сообщила в среду Государственная пограничная служба Украины.

"В ходе проверки автомобиля, следовавшего из Турции через страны Евросоюза в Украину с грузом сельскохозяйственной продукции, группой таможенников и пограничников был обнаружен гражданин Ирана", – сказали в ведомстве.

По словам украинских пограничников, мужчина был уверен, что едет в Германию, куда и хотел незаконно попасть, скрываясь среди ящиков с хурмой.

Сообщается, что в рефрижераторе иранец провел три дня. "Обзорная группа, которая обнаружила иностранца, можно сказать, спасла ему жизнь", – сказали в ГПС.

По данным службы, мужчина доставлен в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда, где ему окажут необходимую медицинскую помощь. "Дальнейшую судьбу незаконного мигранта будет решать суд", – сообщили в ГПС, уточнив, что, скорее всего, иранца отправят на родину.