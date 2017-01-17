МИНСК, 18 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного повреждения имущества, в результате которого был причинен ущерб в крупном размере, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Марина Дранькова.

Инцидент произошел 10 января утром в Городке. Молодой человек облил бензином крышу автомобиля Mazda CX7 и поджег, затем скрылся с места инцидента.

Следствие выяснило, что подозреваемым является 21-летний житель районного центра, которому отец его возлюбленной — владелец кроссовера — запретил встречаться со своей дочерью. Таким образом он решил отомстить 42-летнему мужчине.

Как отметила представитель УСК, накануне поджога молодой человек находился в нетрезвом состоянии.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили несколько экспертиз, потерпевшего допросили, мотив преступления проверяется. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.