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Городокский Ромео отомстил отцу возлюбленной поджогом авто

18.01.2017 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного повреждения имущества, в результате которого был причинен ущерб в крупном размере, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Марина Дранькова.

Городокский Ромео отомстил отцу возлюбленной поджогом авто
© Фото: УСК по Брестской области
Брестчанин по "личным обстоятельствам" поджег машину своей знакомой

Инцидент произошел 10 января утром в Городке. Молодой человек облил бензином крышу автомобиля Mazda CX7 и поджег, затем скрылся с места инцидента.

Следствие выяснило, что подозреваемым является 21-летний житель районного центра, которому отец его возлюбленной — владелец кроссовера — запретил встречаться со своей дочерью. Таким образом он решил отомстить 42-летнему мужчине.

Как отметила представитель УСК, накануне поджога молодой человек находился в нетрезвом состоянии.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили несколько экспертиз, потерпевшего допросили, мотив преступления проверяется. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

 
Теги: Минск
 
 
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Поводом для такого поступка стал запрет отца его возлюбленной встречаться с ним.

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