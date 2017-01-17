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В Шкловской колонии найден повешенным заключенный. СК проводит проверку

18.01.2017 18:40 — ЧП | Tut.by  
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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели заключенного в исправительной колонии № 17 Шклова. Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, заключенный был обнаружен повешенным.

В настоящее время Шкловский районный отдел СК проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

О произошедшем накануне сообщило «Радыё Свабода» со ссылкой на экс-политзаключенного Никиту Лиховида, который оказывает правовую помощь заключенным. По словам Лиховида, 28-летний заключенный повесился в камере штрафного изолятора. Он отбывал 12-летний срок за убийство.

Согласно информации, размещенной в группе «Беларуская турма» в социальной сети «ВКонтакте», мужчина покончил с собой 15 января после угроз со стороны сотрудника Департамента исправления наказаний (ДИН) МВД.

Оперативно прокомментировать БелаПАН эти данные в ДИН отказались, потребовав прислать официальный запрос.

В начале 2016 года в Жодинской тюрьме пытался покончить с собой Егор Протасеня. 20-летнего заключенного достали из петли охранники. Он был осужден на 14 лет за распространение наркотиков. На свидании с матерью после вынесения приговора в декабре 2015 года и в письмах к ней из колонии Егор Протасеня рассказывал о пытках и издевательствах со стороны оперуполномоченных солигорского управления наркоконтроля, которые, как он считал, сфальсифицировали его дело. Парень предупреждал, что в знак протеста и чтобы отомстить милиционерам покончит жизнь самоубийством.

В результате, парень впал в кому и умер через три месяца не приходя в сознание. Проверка МВД и СК не нашла примет доведения Протасени до самоубийства.

 
 
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В настоящее время Шкловский районный отдел СК проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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