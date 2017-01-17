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В Шкловской колонии найден повешенным заключенный. СК проводит проверку
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели заключенного в исправительной колонии № 17 Шклова. Как сообщила
В настоящее время Шкловский районный отдел СК проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
О произошедшем накануне
Согласно информации, размещенной в группе «Беларуская турма» в социальной сети «ВКонтакте», мужчина покончил с собой 15 января после угроз со стороны сотрудника Департамента исправления наказаний (ДИН) МВД.
Оперативно прокомментировать БелаПАН эти данные в ДИН отказались, потребовав прислать официальный запрос.
В начале 2016 года в Жодинской тюрьме
В результате, парень впал в кому и
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В настоящее время Шкловский районный отдел СК проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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